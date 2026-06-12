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Технологии България е на дъното в ЕС по бизнес активност в социалните мрежи

България е на дъното в ЕС по бизнес активност в социалните мрежи

bTV Бизнес екип

Платформите са ключов инструмент за маркетинг, обслужване на клиенти и корпоративна комуникация

Едва 41,5% от българските предприятия с поне 10 заети лица са използвали социални медии през 2025 г., което поставя България на последно място сред държавите в Европейския съюз. Това показват най-новите данни на Евростат. За сравнение, средният дял за ЕС достига 63,6%, като бележи ръст спрямо 61,1% през 2023 година.

Снимка: Getty Images/iStock

По данни на европейската статистическа служба социалните медии се използват от компаниите за укрепване на онлайн присъствието им, провеждане на маркетингови кампании, комуникация с клиенти и партньори, както и за подпомагане на сътрудничеството и обмена на знания.

България е страната с най-нисък дял на предприятия, които използват социални медии – 41,5%. След нея се нареждат Хърватия с 46% и Унгария с 47,3%. На противоположния край на класацията е Малта, където 88,2% от компаниите използват социални медии. Следват Финландия с 87,6% и Дания с 86,1%, предава БТА.

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Статистиката показва и съществени различия в зависимост от размера на предприятията. Сред малките фирми в ЕС 60,6% използват социални медии, докато при средните предприятия делът достига 76,2%. При големите компании този показател нараства до 89,1%.

Според Евростат използването на социални медии от бизнеса продължава да се разширява. Платформите все по-често се утвърждават като ключов инструмент за маркетинг, обслужване на клиенти и корпоративна комуникация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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