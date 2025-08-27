Apple ще представи новия iPhone на 9 септември

Компанията се подготвя да пусне и подобрени версии на Apple Watch

Apple ще проведе голямата си есенна премиера на 9 септември. Очаква се тогава компанията да представи серията iPhone 17, която включва и нова, по-тънка версия на емблематичния смартфон, съобщава Bloomberg.

Събитието ще бъде предавано онлайн, продължавайки стратегията за виртуални представяния, започнала по време на ерата на Covid-19. Слоганът на събитието е „awe dropping“.

Фокусът на събитието ще бъде върху новите смартфони на компанията, включително актуализиран базов модел, два нови Pro модела и изцяло нова версия, която използва далеч по-тънък дизайн от всеки предишен iPhone. Компанията се подготвя да пусне и подобрени версии на Apple Watch.

Новият базов iPhone 17 ще изглежда подобно на iPhone 16, но ще включва по-голям дисплей и подобрения в камерата. iPhone 17 Pro и Pro Max, от друга страна, ще имат преработени гърбове с по-голяма площ на камерата, което ще направи фотографията още по-важна част от устройството.

По-тънкият iPhone 17 ще бъде първият изцяло нов дизайн от години, като ще бъде с около 2 милиметра по-тънък от сегашните модели. Apple залага, че този подход може да привлече нови клиенти към iPhone, въпреки че устройството ще има недостатъци. Очаква се да има по-кратък живот на батерията и само една задна камера.

Представянето на iPhone 17 на Apple ще даде началото на период, богат на нови продукти. Освен това тази година в процес на разработка са и актуализирани очила Vision Pro с по-бърз процесор и iPad Pro с чип M5 и втора предна камера. Kомпания планира и нов HomePod mini и Apple TV box.

За следващата година Apple подготвя нови модели MacBook Pro, iPhone 17e от нисък клас и нови аксесоари за Mac, включително външен монитор. Най-голямата новина в близко бъдеще ще бъде първият интелигентен високоговорител с дисплей на компанията, който е планиран за първата половина на 2026 г.

