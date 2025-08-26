В кои държави се местят най-много пенсионери?

Проучване показва защо 80% от американските пенсионери искат да прекарат последните си години в чужбина

Пенсионерите все по-често търсят златните си години в чужбина. В търсене на по-качествен живот, хиляди хора на пенсионна възраст обръщат гръб на родината и се насочват към по-топли, по-достъпни и често по-спокойни дестинации зад граница, предава CNN.

Снимка: Getty Images/iStock

Американските пенсионери отбелязват значителен ръст на мирация през последната година. Според Катлийн Педикорд от Live and Invest Overseas, интересът не е моментна вълна, а последователен и осъзнат – пенсионерите задават конкретни въпроси за визи, данъци и качество на живот в различни държави. Годишният списък на LIOS с най-добрите места за пенсиониране се чете с небивал интерес, а цели 80% от аудиторията на платформата са или вече пенсионирани, или планират това в близко бъдеще.

Една от основните причини за растящия интерес към чужбина са финансовите затруднения, пред които са изправени много американски пенсионери. Почти половината семейства в САЩ нямат спестявания за пенсия, а разходите за живот, здравеопазване и наем нарастват бързо. Повече от 17 милиона възрастни американци живеят в икономическа несигурност.

Пенсионерите трябва да проучат визовите изисквания – някои държави нямат ясно оформени програми за непрофесионални пенсионери. Необходимо е също да се разгледат условията за здравеопазване, тъй като Medicare не покрива медицински разходи извън САЩ. Затова експертите съветват пенсионерите да запазят поне минимално покритие, за да могат да се върнат в САЩ при нужда.

Снимка: Getty Images/iStock

Панама

На фона на тези предизвикателства, няколко държави се очертават като особено подходящи за пенсиониране през 2025 г. На първо място – Панама, която оглавява класацията на International Living. Причините е лесен визов процес, високо качество на живот, модерна здравна система и силни финансови облекчения за пенсионери – включително отстъпки за лекарства и транспорт.

Франция

Франция е следващата предлага не само романтичния „живот в розово“, но и сериозни практически предимства – първокласна здравна система, сравнително достъпни жилища извън Париж и благоприятно данъчно споразумение със САЩ. Пенсионерите могат да продължат да внасят средства в 401(k) и IRA сметки. От друга страна, френската бюрокрация и високите данъци върху наследството са сред потенциалните спънки. Въпреки това, все повече американци се насочват към френската провинция, където животът е спокоен, красив и – изненадващо – по-евтин от този в някои големи американски градове.

Малайзия

Малайзия привлича с комбинация от ниски цени, удобен живот и англоговоряща среда. Наемите са ниски (между $300 и $500 за апартамент в Куала Лумпур), а здравните услуги – качествени и достъпни. Програмата „Malaysia My Second Home“ е най-популярният визов канал, макар да изисква първоначален депозит или доказателство за доходи. Страната е културно богата и предлага комфортен начин на живот за малка част от това, което би струвал в САЩ – макар и на 20+ часа полет от родината.

Снимка: Getty Images/iStock

Испания

Испания остава класическа дестинация за пенсиониране – особено по средиземноморското крайбрежие. Разходите за живот са сравнително ниски, здравеопазването е отлично, а културата – богата и приветлива. Испания предлага визи за пенсионери с достатъчен пасивен доход, но административният процес изисква търпение и сериозна подготовка. Допълнително предизвикателство е ниското ниво на владеене на английски извън големите градове, което прави изучаването на испански почти задължително.

Мексико

Най-близката и най-популярна алтернатива обаче остава Мексико – страната е в непосредствена близост до САЩ и предлага изключително достъпни условия за живот, множество англоезични общности и добре позната инфраструктура. Пенсионерите могат да изберат както пълно преместване, така и сезонен престой. Визите за временно или постоянно пребиваване са лесни за получаване, при доказани финансови възможности. Въпреки това, Мексико има своите рискове – от дребни престъпления до насилие, свързано с наркокартели, особено в определени райони.

