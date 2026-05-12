„Създаването на иновации е отворена игра за всички": The Sound of Money 2026 очертава новата икономическа реалност

„Цената на създаването и внедряването на иновации в бизнеса непрекъснато намалява“, казва футуролога Магнус Линдквист

В свят, в който кризите избухват неочаквано, а икономическата несигурност се превръща в новото нормално, адаптацията вече не е избор, а необходимост. Именно с това послание започна 17-ото издание на форума The Sound of Money 2026 в Sofia Event Center. Водещ на събитието е журналистът от предаването "120 минути" - Светослав Иванов. Световноизвестният футуролог Магнус Линдквист откри събитието с лекция, посветена на промените, които трансформират бизнеса, обществото и начина, по който хората гледат към бъдещето. По думите му най-бързо в новата реалност се ориентират онези, които са готови да се разделят със старото си „аз“, със старите идеи и представи за света.

Линдквист подчерта, че днешният свят се движи с темпо, което институциите и компаниите трудно успяват да догонят. Футурологът обърна внимание и на т.нар. “cone of possibility” – концепция за множеството възможни сценарии пред човечеството. Вместо страх от неизвестното, обществото трябва да развива способност да бъде „отворено към това, което може да се случи“. По думите му цената на създаването и внедряването на иновации непрекъснато намалява, което превръща технологичното развитие в „отворена игра за всички“.

Сред примерите за ускоряващата се трансформация Линдквист посочи и развитието на изкуствения интелект и биотехнологиите. Той даде пример с Cortical Labs – компания, разработваща технологии с човешки мозъчни клетки, интегрирани в изчислителни системи. Въпреки бурното развитие на AI, футурологът бе категоричен, че хората ще останат ключов фактор за икономическия растеж.

Следващият панел „Europe’s Economic Turning Point“ поставя във фокус конкурентоспособността на континента, необходимостта от по-дълбока интеграция и новата роля на България в еврозоната. Участниците са представители на Световната банка, БНБ, Министерството на финансите и банковия сектор и основан тема ще е, как Европа може да преодолее икономическата уязвимост в условията на глобални сътресения и геополитически натиск. Темата за сигурността продължава с дискусията за енергийната независимост на Европа. Д-р Филип Щайнберг присъства като един от архитектите на германската енергийна трансформация и бивш генерален директор по енергийна сигурност в германското Министерство на икономиката.

The Sound of Money 2026 постави фокус върху реалната икономическа картина в България. Представители на бизнеса и индустрията обсъдиха необходимостта страната да премине към модел на растеж, основан на продуктивност, иновации и висока добавена стойност. Въпреки глобалната несигурност, участниците отчетоха и положителни сигнали за икономиката, включително засилен интерес към инвестиции и технологично развитие. Общото послание е, че бъдещето няма да принадлежи непременно на най-големите икономики, а на онези общества и компании, които успеят най-бързо да се адаптират към променящия се свят.