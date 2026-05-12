Швейцарски индустриален гигант разширява производството си у нас

България е включена в мащабен инвестиционен план на швейцарския индустриален гигант АББ (ABB), който възнамерява да вложи около 200 млн. долара в разширяване на производството си на средноволтово електрооборудване в Европа, съобщи днес компанията, цитирана от Ройтерс.

Целта на инвестицията е да се отговори на нарастващото търсене на електроенергийна инфраструктура, подхранвано от разширяването на центровете за данни, увеличеното използване на електромобили и индустриалната електрификация.

Програмата е с продължителност три години и включва изграждането на нов завод за 100 млн. долара в Северна Италия, както и допълнителни инвестиции за още 100 млн. долара в съществуващи мощности в няколко европейски държави, включително в обекта на компанията в гр. Раковски, България, както и във Финландия, Германия, Норвегия и Полша.

Според компанията инвестициите ще увеличат производствения капацитет за средноволтово оборудване с между 50 и 300 на сто, в зависимост от продуктовата линия, и ще създадат около 800 нови работни места.

Компанията реагира на голямото увеличение на търсенето от страна на комуналните дружества и операторите на мрежи, заяви пред Ройтерс Адриан Гугисберг, ръководител на отдела за дистрибуционни решения на АББ.

Инвестициите ще бъдат насочени към технологии за електроразпределителни мрежи, включително газоизолирани разпределителни уредби, вакуумни прекъсвачи и релейни системи, които подобряват надеждността на електроснабдяването.

„Търсенето на електрификация нараства непрекъснато“, каза Гугисберг, добавяйки, че това не е краткосрочна тенденция.

По думите му електроенергията се очаква да задоволи почти 30 на сто от крайното енергийно потребление до 2030 г., спрямо около 20 на сто към момента, като растежът ѝ изпреварва общото увеличение на енергийното потребление.

Това, според Гугисберг, отразява изграждането на центрове за данни в стимул за изкуствения интелект, увеличеното използване на електрически превозни средства и термопомпи, както и декарбонизацията на индустрията.

Според прогнозите на Международната агенция за енергията (МАЕ) търсенето на електроенергия нараства по-бързо от общото енергийно потребление, което прави инвестициите в електропреносната мрежа все по-важни, което увеличава и търсенето на средноволтово оборудване, допълни Гугисберг.

АББ оперира в България чрез централен офис в София и клонове в три локации. На сайта на дружеството е посочено, че две от производствените бази на АББ в страната се намират в Петрич - за продукти ниско напрежение, две в Раковски - за продукти ниско и средно напрежение, и една в Пловдив - за измервателни продукти. За компанията у нас работят над 2500 служители.

