Може ли да се откажете от наследство при наследени дългове?

Ето какво трябва да знаете

Не всяко наследство означава получаване на пари, имоти или земя. Понякога зад наследството стоят повече дългове и задължения, отколкото реална полза. В такива случаи законът дава право на наследниците да се откажат от наследството.

Какво се случва след смъртта на човек?

След смъртта на едно лице неговите права и задължения преминават към наследниците му. По принцип наследниците отговарят за задълженията на починалия до размера на наследеното имущество, ако обаче не предприемат необходимите действия навреме, могат да бъдат въвлечени в сложни и продължителни процедури с кредитори.

Какво представлява отказът от наследство?

Отказът от наследство е официална и необратима декларация, която се подава лично пред районния съд. С нея заявявате, че не желаете да приемете нито имуществото, нито задълженията на починалия. Важно е да знаете, че отказът обхваща цялото наследство. Не можете да се откажете само от дълговете и да запазите имуществото.

След отказа нямате права върху наследственото имущество, не носите отговорност за дълговете на починалия, не можете впоследствие да предявявате претенции към наследството, наследството преминава към следващите наследници по закон.

Ако всички наследници се откажат, наследството преминава в полза на държавата.

Къде и как се подава отказът?

Отказът се подава в районния съд по последния постоянен адрес на починалия. Обичайно са необходими следните документи - заявление за отказ от наследство (по образец), копие от акт за смърт, лична карта, удостоверение за наследници (при необходимост).

Отказът трябва да бъде подаден лично. Не може да се извърши чрез адвокат с пълномощно, но адвокат може да подготви документите и да ви консултира относно процедурата.

Кога може да загубите правото си на отказ?

Да, правото на отказ може да бъде загубено, ако вече сте приели наследството, дори и мълчаливо. Това може да се случи например ако сте се разпоредили с наследствена вещ или имущество, сте извършили действия, които показват намерение да приемете наследството, сте подали документи или заявления, от които може да се направи извод, че приемате наследството (например за достъп до банкови сметки на починалия).

Затова е важно да бъдете внимателни. Всяко действие, свързано с наследственото имущество, може да бъде тълкувано като приемане на наследството и да ви лиши от възможността по-късно да се откажете от него.