Amazon води преговори за покупка на сателитната компания Globalstar за 9 млрд. долара

Целта на сделката е да засили позициите на Amazon в конкуренцията със Starlink
Amazon води преговори за придобиването на американската сателитна телекомуникационна компания Globalstar, оценявана на около 9 милиарда долара, съобщава „Файненшъл таймс“.
Целта на сделката е да засили позициите на Amazon в конкуренцията със Starlink на Илон Мъск в областта на сателитния интернет.
Преговорите са в напреднал етап, но все още не е постигнато окончателно споразумение и има вероятност сделката да не се осъществи.
Един от усложняващите фактори е участието на Apple, която притежава около 20% от Globalstar, което налага допълнителни преговори, пише БГНЕС.
Amazon развива собствена сателитна мрежа под името Amazon Leo с над 200 сателита, докато Starlink разполага с повече от 10 000.
Акциите на Globalstar са поскъпнали значително през последната година, на фона на засилен интерес към компанията.
Това не е изолиран случай
