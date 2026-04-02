1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Технологии Amazon води преговори за покупка на сателитната компания Globalstar за 9 млрд. долара

Amazon води преговори за покупка на сателитната компания Globalstar за 9 млрд. долара

bTV Бизнес екип

Целта на сделката е да засили позициите на Amazon в конкуренцията със Starlink

Amazon води преговори за придобиването на американската сателитна телекомуникационна компания Globalstar, оценявана на около 9 милиарда долара, съобщава „Файненшъл таймс“.

Целта на сделката е да засили позициите на Amazon в конкуренцията със Starlink на Илон Мъск в областта на сателитния интернет.

Преговорите са в напреднал етап, но все още не е постигнато окончателно споразумение и има вероятност сделката да не се осъществи.

Един от усложняващите фактори е участието на Apple, която притежава около 20% от Globalstar, което налага допълнителни преговори, пише БГНЕС.

Amazon развива собствена сателитна мрежа под името Amazon Leo с над 200 сателита, докато Starlink разполага с повече от 10 000.

Акциите на Globalstar са поскъпнали значително през последната година, на фона на засилен интерес към компанията

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
