Защо почти нов Airbus струва повече като резервни части

Може ли самолетът да бъде "канибализирън"

Почти нов самолет на Spirit Airlines беше насечен от челюстите на тежкотоварен багер във видео, което през уикенда прикова вниманието на публиката. Четиригодишният A320neo намери край толкова грозен, колкото и емблематичният нискотарифен превозвач, който фалира три седмици по-рано, а N950NK не е единствената бивша машина на Spirit, разглобявана в пустинята на Аризона.

Кадрите оставиха мнозина да се питат защо толкова нов самолет, първоначално оценен на около 110 млн. долара, би бил по-ценен на части, отколкото във въздуха, пише The Business Insider.

Двигателите Pratt & Whitney – причина за кризата

Основната причина е, че неговите Pratt & Whitney geared turbofan (GTF) двигатели се оказват златни. Производствен дефект от 2023 г. предизвика масови инспекции и приземи над 600 самолета от семейството A320neo по целия свят.

Ограниченият капацитет за ремонт и проблемите във веригите за доставки задълбочиха кризата, създавайки дълги опашки, които държат машините на земята и карат авиокомпаниите трескаво да търсят резервни двигатели и части.

Така се стигна до промяна в елементарните принципи на търсенето и предлагането: изправните GTF двигатели бързо се превърнаха в дефицитна и високо ценена стока дотолкова, че един чифт, какъвто носи A320neo, вече струва повече от самия самолет.

Данни на аналитичната фирма Cirium показват, че авиокомпаниите могат да наемат два двигателя за около 400 000 долара месечно, или приблизително 4,8 млн. долара годишно - сума, която се равнява или дори надхвърля цената за лизинг на цял теснофюзелажен самолет.

Канибализиране на самолети за оцеляване

Останалата част от самолета също може да се осребри. От авиониката до колесниците и други търсени компоненти. Така един A320neo може да бъде „канибализиран“, за да поддържа във въздуха няколко други машини.

Говорител на AerSale, компанията за следгаранционна поддръжка, която съхранява самолета, каза пред Business Insider, че N950NK се намира в нейното хранилище от декември 2024 г. и е спрян от експлоатация заради проблема с двигателите GTF, а не заради краха на Spirit.

Той добави, че ограниченият капацитет за ремонт е оставил самолета дълго време на земята в очакване на двигатели и че машината е била продавана няколко пъти, преди да бъде окончателно разглобена. Не е ясно къде са отишли двигателите.

Най-младите разглобени A320neo

Друг бивш лизингов самолет на Spirit, N959NK, също на около четири години, също беше продаден за части. Двата самолета бяха купени от ирландската EirTrade Aviation, специализирана в разкомплектоване и дистрибуция на части.

Компанията посочи в прессъобщение от февруари, че това са най-младите A320neo, които някога са били разглобявани.

Бил Томпсън, вицепрезидент „Произход и търговия за Америка“ в EirTrade, заяви, че „тази значима сделка“ е осигурила четири комплекта търсени резервни части и компоненти. EirTrade не отговори на запитването за коментар относно разглобяването. Летищната управа на Финикс препрати Business Insider към AerSale.

По-икономично е да ги разчлениш

Първоначалният лизингодател можеше да избере да възстанови, продаде или преотдаде самолетите, но това вероятно би струвало повече усилия, отколкото си заслужава. JetBlue, една от засегнатите авиокомпании, която все още чака ремонт, посочи в скорошно заявление до SEC, че отстраняването на дефекта по GTF отнема около 300 дни.

Освен това двата самолета стоят паркирани и събират прах от месеци; връщането им в експлоатация би изисквало обстойни инспекции, ремонти, логистика и разходи по съхранение, както и труд и прехвърляне. На практика разглобяването на тези самолети е по-икономично, отколкото завръщането им в небето.

Реакции от индустрията

Ръководители от сектора посочват дисбаланса: Блейк Шол, главен изпълнителен директор на Boom Supersonic, написа в съботен пост в X, че двигателят GTF „е такова бедствие, че доведе до бракуването на почти нови самолети“.

Говорител на RTX, компания-майка на Pratt & Whitney, заяви пред Business Insider, че връщането на самолетите в експлоатация е „висок приоритет“ и че се увеличава ремонтният капацитет. Той добави, че през първото тримесечие приземяванията на двигателите A320neo са намалели с над 15 % спрямо края на миналата година и се очаква тенденцията да продължи.

Не е ясно колко още бивши самолети на Spirit в крайна сметка ще бъдат разглобени, но фалитът на авиокомпанията добави десетки машини с двигатели GTF на пазара, осигурявайки временно облекчение.

„Някои вероятно вече са в процес на договаряне за повторен лизинг“, каза Стив Джордано, фери пилот, чиято компания Nomadic Aviation Group помогна за прехвърлянето на самолетите на Spirit в пустинята, пред NPR през май. „Някои ще останат без двигатели, те ще бъдат монтирани на други самолети и тези машини ще се отдадат под наем. Някои ще бъдат разглобени. За други никой не знае.“