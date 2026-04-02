След десетки протести: Персоналът на Starbucks взима заплата и бонуси всяка седмица

Седмичните фишове ще започнат да се издават през август

Служителите на Starbucks ще започнат да получават заплащането си по-често. Компанията преминава към седмично плащане на целия персонал в корпоративните офиси и в магазинната мрежа и въвежда нова бонусна структура, базирана на резултатите на баристите в най-добре представящите се обекти, според писмо до персонала, споделено с Business Insider.

Седмичните фишове ще започнат да се издават през август, а бонусната програма стартира през юли с първо изплащане през есента. Баристите и смени-ръководителите в топ обектите ще могат да печелят до 300 долара на тримесечие, или до 1 200 долара годишно, при постигане на целеви продажби и осигуряване на последователно положително клиентско изживяване.

Главният оперативен директор Майк Грамс обясни пред Business Insider през януари, че компанията въвежда нов метод за измерване на успеха, включващ вътрешни „shot scores“ от едно до пет за оценка на пет ключови показателя: клиентски опит, скорост по време на пиковите часове, спазване на графиците, наличности и здраве и безопасност.

Тези промени се случват след като Starbucks възобнови преговорите със синдиката за първото колективно трудово споразумение след 15 месеца застой. През март Business Insider съобщи, че синдикатът е понижил минималното си искане за заплата до 17 долара на час, спрямо 20 долара през 2024 г. Писмото уточнява, че новата бонусна програма ще бъде предмет на колективно договаряне, като част от продължаващите дискусии между ръководството и синдиката.