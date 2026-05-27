Жена осъди хотел в Италия за отказана чешмяна вода – ето как завърши делото

По време на престоя си туристката се оплакала, че системно ѝ е отказвана възможността да консумира чешмяна вода

Върховният съд на Италия се произнесе по необичаен случай, свързан с туристка, на която е било отказано да получи чешмяна вода в хотелски ресторант в Доломитите. Жената твърдяла, че достъпът до вода е универсално човешко право, но съдът е решил, че няма закон, който да задължава хотелиерите да сервират вода от чешмата на клиентите си, предава The Guardian.

Снимка: Getty Images / iStock

Случаят започва през 2019 година, когато туристката прекарва една седмица в петзвезден хотел в ски курорта Корвара ин Бадия по време на коледните и новогодишните празници. Престоят ѝ бил на база полупансион, включващ вечеря, но без напитки. Според публикации в италианските медии жената неколкократно поискала чешмяна вода към храната си и дори предложила да заплати за нея. От хотела обаче отказвали, а всяка вечер на масата ѝ била оставяна бутилка минерална вода от 0,75 литра на стойност 7 евро.

По време на престоя си туристката се оплакала, че системно ѝ е отказвана възможността да консумира чешмяна вода и вместо това е била принуждавана да купува бутилирана. След това тя завела дело, аргументирайки се, че водата е природен ресурс и универсално човешко право, а предоставянето на минимално количество вода трябва да бъде гарантирано за покриване на основните нужди.

Жената смятала, че чешмяната вода трябва да бъде част от стандартното обслужване в хотел или ресторант, подобно на легло с чаршафи, отоплена стая или сапун в банята. Тя поискала обезщетение от 2700 евро за претърпени финансови щети и емоционален стрес.

Първоинстанционният и второинстанционният съд отхвърлили иска, а впоследствие Върховният касационен съд потвърдил решението. Магистратите посочили, че в Италия няма закон, който да задължава ресторантите или хотелите да сервират чешмяна вода на клиентите си. В страната искането на безплатна чешмяна вода често се приема като нарушение на етикета, особено когато вече е предложена бутилирана вода. Въпреки това все повече клиенти настояват за подобна опция, за да ограничат използването на пластмаса, а много заведения вече започват да предлагат филтрирана вода.