Samsung разпределя 26,6 млрд. долара бонуси, някои служители ще получат до 400 000 долара

Samsung Electronics ще разпредели до 26,6 милиарда долара под формата на бонуси за служителите си в подразделението за полупроводници, свързани с изкуствен интелект. Решението идва след постигнато в последния момент споразумение със синдиката в Южна Корея, което предотврати планирана стачка. Според различни оценки средните бонуси за служителите, работещи с чипове, могат да достигнат между 339 000 и близо 400 000 долара на човек, предава toms ardware.

Сделката между Samsung и синдиката е постигната ден преди насрочената за 21 май стачка. Компанията се е съгласила да разпредели 40 трилиона вона, или около 26,6 милиарда долара, под формата на бонуси. По информация на Bloomberg средното изплащане за служител в полупроводниковото подразделение може да достигне 513 милиона вона, което се равнява на около 339 000 долара. Други прогнози посочват суми от приблизително 600 милиона вона, или близо 396 000 долара.

Като част от предварителното споразумение Samsung ще разпределя 10,5% от печалбата си под формата на акции за служителите, както и допълнителни 1,5% в брой. Първоначалното искане на синдиката е било за 15% от печалбата. Освен това новата бонусна програма няма да бъде еднократна, а ще действа в рамките на следващите 10 години, при условие че компанията изпълнява определени цели за печалба.

Синдикатът ще проведе вътрешно гласуване по сделката през следващата седмица. Ако споразумението бъде одобрено, служителите вероятно ще получат бонусите си в началото на 2027 година. Условията позволяват една трета от получените акции да бъдат продадени веднага, а останалите – поетапно в рамките на две години.

Споразумението идва след месеци на нарастващо напрежение между служителите и ръководството на компанията. Основното недоволство е било свързано със структурата на бонусите и желанието на работниците да получават по-голям дял от растящите печалби на Samsung, породени от бума на изкуствения интелект и пазара на полупроводници. Според оценки на Bloomberg оперативната печалба на Samsung през 2026 г. може да нарасне седем пъти и да достигне около 330 трилиона вона, или 218 милиарда долара.

Ръстът в индустрията се дължи най-вече на огромното търсене на високоскоростна памет и други компоненти за изкуствен интелект, което анализаторите определят като „полупроводников суперцикъл“. Подобни бонусни програми вече се превръщат в тенденция и при други големи южнокорейски производители. Миналата година SK Hynix също се договори със своя синдикат да разпределя 10% от годишната си оперативна печалба като бонуси през следващото десетилетие. Огромните възнаграждения допълнително засилват конкуренцията за работа в сектора, а според информации някои служители дори се отказват от престижни обучения в чужбина, за да останат допустими за бонусите.