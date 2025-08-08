1 USD
Технологии OpenAI надделя над Grok на Илон Мъск в турнир по шах за AI

OpenAI надделя над Grok на Илон Мъск в турнир по шах за AI

Технологии

bTV Бизнес екип

Това задълбочи съперничеството между OpenAI и xAI

Турнирът, проведен на платформата Kaggle, противопостави осем големи езикови модела (LLM) от Anthropic, Google, OpenAI, xAI, както и китайските разработчици DeepSeek и Moonshot AI. За разлика от специализираните шахматни машини, участниците са предназначени за всекидневна употреба и бяха тествани в нестандартна за тях дисциплина, съобщава BBC.

Кой надделя и защо?

Моделът o3 на OpenAI не допусна загуба и във финалния мач победи Grok 4 на xAI. „Grok направи толкова много грешки в тези партии, но OpenAI не“, коментира гросмайсторът Хикару Накамура по време на прякото си излъчване на финала.

Какви грешки допусна Grok?

Според анализатора от Chess.com Педро Пинята „илюзията се разпадна в последния ден на турнира“, след като Grok загуби дамата си няколко пъти и демонстрира „неузнаваема“ игра. Макар че до полуфиналите моделът на xAI изглеждаше недостижим, серията грешки отвори пътя за „убедителни победи“ на o3.

Преди финала Мъск написа в X, че успехът на xAI дотук е „страничен ефект“ и екипът е вложил „почти никакви усилия в шаха“. Въпреки това поражението задълбочи публичното съперничество между него и съоснователя на OpenAI Сам Алтман относно въпроса чий модел е „най-умен“.

Google отделя 1 млрд. долара за обучение на AI в американски университети

Какво означава шахът за развитието на AI?

Комплексните стратегии и ясните правила превръщат шаха и играта Go в популярни еталони за оценка на алгоритми за планиране и разсъждение. Исторически успехи като победата на Deep Blue над Гари Каспаров през 1997 г. и серията триумфи на AlphaGo срещу шампиони по Go през 2010-те показаха способността на компютрите да съперничат на човешкото мислене. „Съществува същност, която не може да бъде победена“, заяви корейският гросмайстор Ли Се-дол след пораженията си от AlphaGo през 2019 г.

