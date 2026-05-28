1 USD
1.1637 BGN
Петрол
86.39 $/барел
Bitcoin
$73,659.7
Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp

bTV Бизнес екип

Какви са цените?

Американският технологичен концерн „Мета“ (Meta) въвежда платени версии на основните си приложения - „Фейсбук“ (Facebook), „Инстаграм“ (Instagram) и „УотсАп“ (WhatsApp), предаде Франс Прес, цитирана от АПА.

Новите услуги „Фейсбук Плъс“ (Facebook Plus), „Инстаграм Плъс“ (Instagram Plus) и „УотсАп Плъс“ (WhatsApp Plus) вече се пускат в световен мащаб, съобщи продуктовият директор на „Мета“ Наоми Глейт във видео, публикувано в „Инстаграм“.

Чрез новите абонаментни услуги компанията цели да намали зависимостта си от приходите от реклама и да разшири източниците си на приходи.

Според „Мета“ потребителите на „Инстаграм Плъс“ и „Фейсбук Плъс“ ще получат достъп до допълнителни функции, включително разширени анализи, статистики за повторно гледане на истории и повече възможности за персонализиране на профилите.

„УотсАп Плъс“ ще предлага премиум стикери и индивидуални мелодии за известия и обаждания, пише БТА.

Компанията все още не е обявила официално цените, но според медийни публикации абонаментът за „Инстаграм Плъс“ и „Фейсбук Плъс“ ще струва 3,99 долара месечно, а за „УотсАп Плъс“ - 2,99 долара.

В дългосрочен план „Мета“ планира да обедини платените услуги под общата марка „Мета Уан“ (Meta One).

Компанията вече предлага в Европа платени версии на „Фейсбук“ и „Инстаграм“ без реклами, въведени през 2023 г. в съответствие с европейските правила за защита на личните данни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

