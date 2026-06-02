×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1646 BGN
Петрол
85.63 $/барел
Bitcoin
$70,831.8
Последвайте ни
1 USD
1.1646 BGN
Петрол
85.63 $/барел
Bitcoin
$70,831.8
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 2 май 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 2 май 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се повишава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната валута се разменя за 1,1649 долара или с 0,1 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия.  Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1644 долара в петък.

Спрямо останалите основни валути еврото се движи разнопосочно. Единната европейска валута отстъпва с 0,1 на сто спрямо швейцарския фрак, но поскъпва с 0,02 на сто спрямо британската лира и с 0,15 на сто в сравнение с японската йена. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата