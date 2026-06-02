Курсът на еврото и долара за 2 май 2026 г.

Курсът на еврото се повишава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се разменя за 1,1649 долара или с 0,1 на сто над нивото при затваряне на вчерашната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1644 долара в петък.

Спрямо останалите основни валути еврото се движи разнопосочно. Единната европейска валута отстъпва с 0,1 на сто спрямо швейцарския фрак, но поскъпва с 0,02 на сто спрямо британската лира и с 0,15 на сто в сравнение с японската йена.