Хотел в Ню Йорк предлага пакет за финала на Световното по футбол на стойност 1 млн. долара

Какво включва пакетът?

Футболните фенове с големи възможности могат да превърнат финала на Световното първенство през 2026 г. в незабравимо луксозно преживяване. Хотел The Mark в Манхатън представи ексклузивен пакет на стойност 1 милион долара (около 861 540 евро), който включва билети за финала на Мондиала, четири нощувки в прочутия му мезонет и частни трансфери с хеликоптер до стадиона. Пакетът е предназначен за шестима гости и обещава максимален комфорт, уединение и специален достъп до едно от най-големите спортни събития в света, предава Еuronews.

Луксозното предложение, наречено „Феерверкът от Световната купа на Марк“, е насочено към тези, които искат да изживеят финала на най-високо ниво. То комбинира престой в емблематичния пентхаус на хотела с премиум достъп до финалния мач на Световното първенство, който ще се проведе на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Според хотела това е уникално преживяване, съчетаващо лукс, удобство и ексклузивност.

Основният акцент е именно пентхаусът на The Mark, разположен на последните два етажа на сградата. Той е сред най-големите хотелски мезонети в САЩ и ще служи като своеобразен частен щаб за гостите по време на финалния уикенд. Пакетът включва четири нощувки в периода от 16 до 21 юли, настаняване за шестима души, две допълнителни стаи за персонал или охрана, 24-часово обслужване от иконом, масажист на разположение и частен круиз из пристанището на Ню Йорк покрай Статуята на свободата.

За любителите на футбола, които искат да следят всеки момент от турнира, пентхаусът ще бъде превърнат в луксозен салон за гледане на мачове. Големи екрани ще излъчват срещите през целия уикенд, а гостите ще могат да се наслаждават на комфортни зони за отдих с впечатляваща гледка към града. На тяхно разположение ще бъдат още специално подбрани развлечения, персонално обслужване, частна фитнес зала и зона за студени вани с панорама към силуета на Манхатън.

Специално място в преживяването заема и прочутата тераса на хотела. Разположена високо над Медисън Авеню, тя предлага спиращи дъха гледки към Сентръл парк и Ню Йорк. Гостите ще могат да се насладят на охладени мартини, премиум хайвер от Caviar Kaspia в The Mark и ексклузивен достъп до частното открито пространство.

Кулминацията настъпва в деня на финала. Вместо да губят време в трафика между Манхатън и Ню Джърси, гостите ще бъдат транспортирани с частен хеликоптер до стадион „МетЛайф“. Там ги очакват премиум места в централната част на терена, достъп до зони край игрището, специален вход за стадиона, луксозни ВИП салони, премиум гостоприемство и възпоменателни подаръци. След връчването на трофея и последния съдийски сигнал те ще се завърнат в The Mark за заключително празненство над светлините на Ню Йорк.