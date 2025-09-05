AI вече и в европейските банки: Какво ще се случи с потребителските данни?

Експерти предупреждават за рискове за поверителността на клиентската информация

Изкуственият интелект (AI) вече бързо започва да променя и банковия сектор. По време на конференция, организирана от икономическия всекидневник Handelsblatt във Франкфурт, представители на водещи банки и технологични компании демонстрираха възможностите на AI в сектора.

"Намираме се едва в началото", заяви Кристоф Рабензойфнер, директор „Иновации“ в Дойче банк, подчертавайки, че потенциалът на AI в банковия бизнес тепърва ще се разгърне, предава немската национална телевизия. В момента изкуственият интелект се използва най-вече вътрешно – за автоматизиране на рутинни процеси, обработка на големи масиви от данни и подпомагане на консултантите в предлагането на инвестиционни решения. Така например, AI система може да препоръча инвестиции в екзотични технологии въз основа на клиентски интерес, без самият консултант да притежава специализирани познания. И все пак – крайното решение остава в човешки ръце, уверяват експертите.

Но проблемите с AI в банките не са само технически, а етични и юридически. Експертите казват, че служители нерядко въвеждат чувствителни данни в публично достъпни AI инструменти, като ChatGPT, често без да четат условията за защита на личната информация. Матияс Фаренвалд от германския банков регулатор BaFin потвърждава, че пренасянето на служебна информация в домашни условия не е новост, но сега вече става дума за прехвърляне на данни към „облаци“ извън страната – нещо далеч по-проблематично и опасно за сигурността.

Клиенти все по-често се сблъскват с неразбиращи гласови асистенти, които ги карат да губят време, за да достигнат до реален служител. Макар това да спестява ресурси, особено в конкурентни пазари като Германия, клиентското преживяване страда. И все пак банките не се отказват – напротив, те дори засилват комуникацията чрез AI, изпращайки т.нар. „интелигентни търговски импулси“, оформени според профила на клиента. Целта е да се продават услуги, преди клиентът дори да е помислил за тях.

Банковите мениджъри говорят за „изключително клиентско изживяване“, но липсва реална дискусия за това дали клиентите въобще търсят „изживяване“, когато правят банални финансови операции.

