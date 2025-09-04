Google "излезе в отпуск": Експерт по киберсигурност за причините и рисковете

Трябва ли потребителите да се притесняват за данните си и колко сме зависими от Google?

Някои услуги на Google, включително YouTube, временно прекъснаха работата си тази сутрин. Сривът обхвана и части от наши съседки включително Гърция и Турция. Както ви информирахме по-рано днес първите сигнали за проблем се появават в платформата Downdetector. След 10:20 часа платформата отчита значително по-висок брой сигнали от обичайното, което показва наличието на проблем.

Свързахме се със експерта по кибрсигурност Владислав Венев, за да ни обясни повече за причините и има ли вероятност това да е кибератака, която да застраши данните на потребителите.

Кибератака или технически проблем?

Според Венев не може да се даде конкретна причина преди да има официална информация от Google. Дотогава може само да се спекулира, но възможните сценарии са два – технически проблем или кибератака.

„И при двата случая обаче това е много голям сигнал за бизнеса, че и на гиганти като Google може да им се случи такова нещо. Като се вземат предвид мащабите на компанията, по-вероятно е да има технически проблеми.“

Трябва ли потребителите да се притесняват за данните си?

Според експерта – по-скоро не. В този случай е засегнат достъпът до услугите, а не самите данни. Дори ако става дума за кибератака, вероятният сценарий е DDoS атака – масирано натоварване на сървърите, което ги прави недостъпни, но не излага на риск личната информация.

Google разполага със защитени копия на всички данни, което прави загубата им практически невъзможна.

Истинският проблем обаче е друг:

„Множество сайтове и платформи от Spotify до Aliexpress разчитат на Google за автентикация. Когато Google падне, това засяга и тях.“, споделя Венев пред нашия екип.

Какво трябва да правят потребителите?

При подобни сривове е важно да се пазим от измами.

„Много често злонамерени лица създават фалшиви страници или новини, където подмамват потребителите да се регистрират за да разберат повече за срива. По този начин се сдобиват с потребителски и лични данни на подвелите се“, подчертава Венев.

Междувременно могат да се използват алтернативни, надеждни средства за комуникация и обмен на файлове.

Технически проблем или атака?

Разликата е трудна за установяване в самото начало.

„Ако е технически проблем, компаниите обикновено бързо признават и съобщават за него. При кибератака обаче често се запазва мълчание до пълното изясняване на щетите“, обяснява експертът.

Колко зависим е светът от Google?

„Светът е изключително зависим от услугите на Google“, категоричен е експертът. И данните са на негова страна. Над 5.01 милиарда потребители по света използват Google, компанията обработва 16.4 милиарда търсения дневно (5.9 трилиона годишно). 90.14% от глобалния пазар на търсачки е в ръцете на Google.

Само месечният трафик включва САЩ – 24.9 млрд. посещения; Индия – 10.6 млрд.; Япония – 6.94 млрд.

„Google е не просто търсачка – тя е гръбнакът на глобалната дигитална икономика. Зависимостта от нейните услуги е толкова дълбока, че дори кратък срив може да парализира комуникации, бизнеси и критични системи.“

През май на конференцията InfoSec SEE 2025, Майк Харт, ръководител на Google Cloud Security за Централна и Източна Европа, каза, че в основата на добрата киберстратегия на Google, стои разузнаването.

„Drill, drill, drill – не за да всяваме паника, а за да сме готови.“

Най-големият риск не е да откриеш проблем – най-големият риск е да не знаеш, че го има. Симулирайте атаки, организирайте вътрешни „червени“ екипи, правете тестове на плановете си за реакция.

