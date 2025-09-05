Защо Google ще трябва да плати 425 млн. долара на потребители в САЩ?

Първоначалното искане за компенсации възлизаше на над 31 милиарда долара

Google беше осъден да изплати над 425 милиона долара на американски потребители по мащабен колективен иск, свързан с неправомерно събиране на лични данни. Макар е заради притесненията на потребителите и регулаторите относно практиките за проследяване на данни, дори когато подобни функции изрично са деактивирани в потребителските настройки, предава BBC.

Снимка: Reuters

Делото, подадено през юли 2020 г., обхваща период от осем години — от юли 2016 г. до септември 2024 г. Според иска, Google е продължила да събира данни от близо 98 милиона потребители и 174 милиона устройства, дори след като те са деактивирали функцията „Web & App Activity“ в своите акаунти. Потребителите твърдят, че корпорацията е заобикаляла ограниченията, използвайки други свои услуги и уебсайтове, за да получи достъп до лична информация — включително действия в приложения, посещения на сайтове и друга дигитална активност.

Съдебните заседатели постановиха, че Google носи отговорност по две от трите повдигнати обвинения за нарушаване на личното пространство, но отхвърлиха твърдението за злонамереност. Това решение е ключово, тъй като при доказана умисъл размерът на компенсацията можеше да надхвърли многократно настоящата сума.

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки това обезщетението остава значително — 247 милиона долара за около 55 милиона потребители на Android устройства и още 178,5 милиона долара за 56,6 милиона потребители на други операционни системи. Първоначалното искане за компенсации възлизаше на над 31 милиарда долара.

Google обаче категорично отхвърли обвиненията и заяви, че ще обжалва. Компанията настоява, че присъдата е базирана на „неправилно разбиране за това как работят нашите продукти“. От Google обясняват, че събраната информация не е била персонализирана и че при изключване на Web & App Activity, данните, които се обработват чрез други услуги (като Google Analytics), не идентифицират конкретни лица. Целта, според корпорацията, била да се подобри общото потребителско изживяване, включително чрез по-релевантна реклама — но при запазване на определени нива на анонимност и контрол за потребителите.

