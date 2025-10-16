AI бумът изстреля печалбите на на най-големия производител на чипове в света

За периода юли–септември нетната печалба на компанията е скочила с 39,1%

Тайванският технологичен гигант TSMC отчете рекордна нетна печалба за третото тримесечие, надхвърляйки прогнозите благодарение на взривния ръст в търсенето на микрочипове за iPhone и системи с изкуствен интелект.

Компанията, най-големият производител на чипове в света, е сред основните печеливши от глобалния инвестиционен бум в AI. Клиенти като Nvidia и Apple наливат милиарди в чипове, сървъри и центрове за данни — тенденция, която поражда опасения за финансов балон.

За периода юли–септември нетната печалба на TSMC скочи с 39,1% на 452,3 млрд. тайвански долара (около 14,7 млрд. щ.д.), далеч над очакваните 406,7 млрд. според проучване на Bloomberg, цитирано от БГНЕС.

Ръстът идва на фона на засилено напрежение в търговските отношения между САЩ и Китай, включително ограничения за износ на американски технологии и заплахи за мита върху чипове. Междувременно глобалните инвестиции в AI се очаква да достигнат 1,5 трилиона долара до 2025 г. и над 2 трилиона година по-късно – почти 2% от световния БВП.

„Не става дума само за новия iPhone – клиенти като Nvidia и AMC увеличават поръчките за висококласни чипове“, коментира анализаторът Дилин У от Pepperstone. По думите й компаниите може да „ускорят доставките, за да избегнат нови мита“, особено на китайския пазар.

Производството на TSMC, съсредоточено основно в Тайван, отдавна се разглежда като „силициев щит“ срещу евентуална атака от страна на Китай, който счита острова за своя територия, и като стимул за САЩ да го защитават.

Въпреки че компанията планира да инвестира 100 млрд. щ.д. в Съединените щати, Вашингтон настоява за по-голямо прехвърляне на производството на американска територия. Американският министър на търговията Хауърд Лътник заяви, че е предложил 50:50 разделение на производството, което Тайпе е отхвърлил.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN