Ще станем ли свидетели на първите големи съкращения в AI индустрията? Когато Open AI обави код „червено“, за да префокусила екипите си върху конкуренцията с Google, не може да не си спомним как преди няколко години ролите бяха разменени. Google беше тази компания, която вплегна всички ресурси в догонването на OpenAI. Месец след това последмаха първите мащабни съкращение в историяна та компанията.

Ето 6 плашещи прогнози за AI през 2026 г., според Wired, които ще оформят развитието на изкуствения интелект в близко бъдеще:

Дезинформация от центрове за данни Демонстрации на роботи навсякъде Спукването на балона Обучение на работни агенти Винаги на линия, винаги опасност Превземане от роботаксита без инциденти

От тях най-силно се открояват две – спукването на балона и нарастващата дезинформация, идваща от мащабни центрове за данни. Именно върху тях ще се фокусираме:

Спукването на балона: сигнал за преоценка, не за срив

Т.нар. „спукване на балона“ през 2025 г. започна с появата на китайския модел DeepSeek, който демонстрира, че за изграждането на конкурентоспособна AI система не са задължителни огромни количества най-авангардни графични процесори. Това разклати пазарите и доведе до краткотрайна разпродажба на акции, подхранена от опасения, че търсенето на чипове ще се срине.

Тези страхове обаче не се оправдаха. Въпреки това, анализаторите предупреждават, че следващата година може да донесе по-сериозен, макар и отново временен спад. Причината не е в самата технология, а в начина, по който водещите компании са инвестирали и се разраснали през последните години.

Пренасищане и нужда от рестарт

Лабораториите за изкуствен интелект преживяха период на експлозивен растеж. В резултат на това някои от тях може да бъдат принудени да направят рестартиране – да удвоят залозите си върху печелившите проекти и да ограничат или закрият по-слабо представящите се начинания.

Тези действия лесно могат да бъдат интерпретирани от технологичните среди като признак за прекомерни разходи за центрове за данни и човешки ресурс. Пример за това е OpenAI, която според данни на компанията е увеличила персонала си пет пъти за две години до около 4500 служители.

Компанията води конкурентна битка не само с Google, но и с редица нови играчи, като същевременно навлиза в нови области – включително разработване на собствени чипове в партньорство с Broadcom. Това донякъде оправдава разширяването, но остава въпросът дали правилните хора са на правилните позиции?

Предстоят ли съкращения?

Новоназначеното ръководство на OpenAI може да има различна визия за структурата на компанията. Затова не е изключено през следващата година да станем свидетели на първите големи съкращения в 10-годишната история на организацията. Ако това се случи, е вероятно и други AI лаборатории да последват примера с преструктуриране.

Говорителят на OpenAI Джейсън Дютром обаче омаловажава тези опасения, заявявайки:

„ChatGPT може да е навсякъде, но ние все още сме сравнително малък екип“, и допълва, че компанията е „развълнувана да продължи да наема и да създава още продукти, които хората обичат през 2026 г.“

Надпревара към борсата

Паралелно с това някои технологични компании ще се опитат да излязат на борсата (IPO), докато оценките са все още високи и пазарът е подхранван от ентусиазма около изкуствения интелект. Анализатори очакват през 2026 г. вълна от IPO предложения, като сред най-често споменаваните имена са Discord, Stripe и Databricks. Подготовката за първично публично предлагане обаче е сложен и рисков процес, а точното улавяне на „прозореца“ на бичи пазар е изключително трудно.

Компаниите, които изпуснат този момент, могат да се окажат под натиск да намалят разходите си, включително чрез съкращения на персонал, което допълнително ще засили усещането за спукване на AI балона.

„Спукването на балона“ не означава край на изкуствения интелект, а по-скоро фаза на отрезвяване и оптимизация. Истинското предизвикателство за индустрията няма да бъде технологично, а стратегическо. Как да се балансира между иновации, разходи и дългосрочна устойчивост, без да се подхранва дезинформация и нереалистични очаквания.

