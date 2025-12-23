4 нови позиции в човешките ресурси, родени от AI

Компаниите предлагат по-високи заплати и търсят специалисти с опит в данните

Все повече екипи по управление на човешките ресурси използват изкуствен интелект за различни функции. Amazon и Siemens например прилагат AI в HR, за да анализират автобиографии и да правят препоръки за работа въз основа на уменията на кандидатите.

31% от организациите тази година съобщават, че използват някакъв вид ИИ технология, показва проучване за 2025 г. на почти 10 000 HR професионалисти, проведено от Sapient Insights Group.

Много компании създават и нови HR длъжности, които изискват умения в областта на ИИ – от дигитална грамотност и аналитични способности до създаване на промптове за големи езикови модели и преструктуриране на работни потоци.

Освен това през 2026 г. редица организации са готови да предлагат по-високи заплати за компетенции, свързани с ИИ, включително наука за данните, анализ на данни и бизнес разузнаване, сочи доклад на Robert Half. По-долу са описани четирите нови позиции, които се появяват според експертите, цитирани от The Business Insider.

1. Ръководител внедряване на AI и служителско преживяване (AI Adoption and Employee Experience Lead)

Тази роля координира внедряването на ИИ инструменти, помагайки на хората да разберат стойността на технологията, как да я използват и с каква полза за тях, като гарантира плавното ѝ въвеждане.

„ИИ не елиминира хората“, казва Антъни Донарума, главен изпълнителен директор на агенцията за подбор 24 Seven. „Компаниите се нуждаят от хора, които да управляват взаимоотношенията между човешкия и машинния труд, за да се гарантира, че технологията дава постоянни резултати и отговаря на нуждите на организацията“, допълва той.

Според Лана Питърс, директор „Приходи и преживяване“ в Klaar, това включва обучение на мениджъри, преструктуриране на работни потоци и свързване на фирмената култура с технологиите, докато служителите се адаптират към промените.

2. Треньор или обучител на AI (AI Trainer or Coach)

Снимка: istockphoto.com

Задачата тук е да се „обучават“ системи като чатботове, ИИ агенти и други инструменти, за да работят ефективно и да постигат желаните HR резултати. Това включва организиране на данни и преглед за отклонения.

„Частично техническа, частично редакторска и частично контролна функция“, казва Рони Зеави, съосновател и главен изпълнителен директор на HR платформата HiBob. Човекът на тази позиция курира и етикетира данни за ИИ, преглежда изходите и учи системите как да реагират, за да изпълнят целите на компанията.

Този специалист „подобрява качеството на ИИ чрез практически преглед и обратна връзка“, обяснява той.

3. Ръководител на данни за хората и AI прозрения (People Data and AI Insights Lead)

Снимка: Getty Images/iStock

Фокусът тук е превръщането на „сурови данни за хората“, като оценки на представянето и срещи между мениджъри и служители, в прозрения, по които лидерите могат да действат, казва Питърс.

Този професионалист помага на ръководството да взема решения, основани на данни, относно стратегията за персонала и по-добре да разбира „как се представят служителите, кога са готови за повишение и кога има риск да напуснат“, допълва тя.

4. Мениджър AI и управление на служителските данни (Responsible AI and People Governance Manager)

Снимка: Getty Images/iStock

Необходими са политики и контрол, за да се гарантира, че ИИ се използва безопасно, честно и прозрачно; именно това задава „предпазните рамки“, обяснява Питърс. Лицето на тази позиция следи за начина, по който се използват служителските данни, и гарантира липса на пристрастия.

Познат още и като ръководител по управление и рискове на ИИ, професионалистът „изгражда политики, за да поддържа употребата на ИИ безопасна и съвместима“, фокусира се върху защита на поверителността и мониторинг на точността.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN