Турция подписа меморандум с британския енергиен гигант BP

Анкара се стреми да намали енергийния си внос

Турция подписа меморандум за разбирателство с британския енергиен гигант BP за разширяване на проучванията за нефт и газ в региона, по-специално в Ирак, предаде АФП.

„Наш приоритет е сътрудничеството в Ирак особено в находищата в Киркук. Либия е друга тема от споделен интерес“, заяви енергийният министър Алпарслан Байрактар на церемония по подписването в Истанбул.

Той посочи, че BP и TPAO, турската национална енергийна компания, ще „оценят области на сътрудничество в Казахстан и Азербайджан“.

Анкара, която се стреми да намали енергийния си внос, по-рано тази година подписа подобни споразумения и с два американски петролни гиганта – с ExxonMobil на 8 януари и с Chevron на 5 февруари.

Според Байрактар TPAO – която се надява да достигне добив от 500 000 барела нефт и газ дневно до 2028 г. – възнамерява чрез тези споразумения да увеличи дневното си производство до един милион барела.

Байрактар също така заяви, че Турция ще подпише още едно споразумение следващата седмица, което „ще формализира партньорство“ с неназована държава, без да дава допълнителни подробности.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN