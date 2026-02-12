BGN → EUR
Свят Турция подписа меморандум с британския енергиен гигант BP

Свят

bTV Бизнес екип

Анкара се стреми да намали енергийния си внос

Турция подписа меморандум за разбирателство с британския енергиен гигант BP за разширяване на проучванията за нефт и газ в региона, по-специално в Ирак, предаде АФП.

„Наш приоритет е сътрудничеството в Ирак особено в находищата в Киркук. Либия е друга тема от споделен интерес“, заяви енергийният министър Алпарслан Байрактар на церемония по подписването в Истанбул.

Той посочи, че BP и TPAO, турската национална енергийна компания, ще „оценят области на сътрудничество в Казахстан и Азербайджан“.

Как турските бани допринасят за икономиката на Истанбул?

Анкара, която се стреми да намали енергийния си внос, по-рано тази година подписа подобни споразумения и с два американски петролни гиганта – с ExxonMobil на 8 януари и с Chevron на 5 февруари.

В коя страна се сервира най-добрата закуска в света?

Според Байрактар TPAO – която се надява да достигне добив от 500 000 барела нефт и газ дневно до 2028 г. – възнамерява чрез тези споразумения да увеличи дневното си производство до един милион барела.

Байрактар също така заяви, че Турция ще подпише още едно споразумение следващата седмица, което „ще формализира партньорство“ с неназована държава, без да дава допълнителни подробности.

