Турция подписа меморандум с британския енергиен гигант BP

Цената на петрола на ОПЕК премина 68 долара за барел
Това се случва за първи път от октомври 2025 г. насам
Анкара се стреми да намали енергийния си внос
Турция подписа меморандум за разбирателство с британския енергиен гигант BP за разширяване на проучванията за нефт и газ в региона, по-специално в Ирак, предаде АФП.
„Наш приоритет е сътрудничеството в Ирак особено в находищата в Киркук. Либия е друга тема от споделен интерес“, заяви енергийният министър Алпарслан Байрактар на церемония по подписването в Истанбул.
Той посочи, че BP и TPAO, турската национална енергийна компания, ще „оценят области на сътрудничество в Казахстан и Азербайджан“.
Анкара, която се стреми да намали енергийния си внос, по-рано тази година подписа подобни споразумения и с два американски петролни гиганта – с ExxonMobil на 8 януари и с Chevron на 5 февруари.
Според Байрактар TPAO – която се надява да достигне добив от 500 000 барела нефт и газ дневно до 2028 г. – възнамерява чрез тези споразумения да увеличи дневното си производство до един милион барела.
Байрактар също така заяви, че Турция ще подпише още едно споразумение следващата седмица, което „ще формализира партньорство“ с неназована държава, без да дава допълнителни подробности.
