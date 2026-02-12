Български производител на дронове влиза в отбранителния сектор с нова европейска платформа

Първите демонстрации на системата са планирани за по-късно тази година

Българската компания DRONAMICS, която е пионер в производството на товарни дронове, обяви старта на своята първа специализирана военна и охранителна платформа. Новото решение е изградено около флагманския безпилотен летателен апарат (БЛА) с голям обсег Black Swan и е насочено към справяне с нарастващите предизвикателства пред сигурността на европейското въздушно пространство, пише The Recursive.

Тази платформа е разработена, за да осигури непрекъснато въздушно наблюдение и откриване на многодоменни заплахи – по въздух, суша и море. Според компанията системата ще подпомага националната сигурност, гражданската защита и граничния контрол, предоставяйки постоянно покритие за разузнаване, наблюдение, откриване и разпознаване на цели (ISTAR).

Стратегическо партньорство

В рамките на програмата DRONAMICS си партнира с германската компания HENSOLDT, която е глобален доставчик на сензорни технологии за отбрана и сигурност. Сътрудничеството комбинира дрон платформата с дълга автономност на DRONAMICS с усъвършенстваните мисионни системи на HENSOLDT, за да бъде създадена напълно европейска система за въздушно ранно предупреждение (AEW).

„Сътрудничеството между HENSOLDT и DRONAMICS отразява нашия ангажимент да предоставяме ориентирани към бъдещето въздушни решения, които запълват пропуските във възможностите и повишават безопасността и сигурността на Европа, особено на Източния ѝ фланг“, заяви Дитмар Телен, член на Изпълнителния комитет на HENSOLDT и ръководител на направлението за многодоменни решения. По думите му проектът представлява важна стъпка към т.нар. софтуерно дефинирана отбрана.

Мисионни системи и многодоменно откриване

Съвместната платформа ще интегрира пакета MissionGrid на HENSOLDT, включително софтуера за управление на мисии MissMarvin и радара със синтезирана апертура (SAR) PrecISR.

Тези системи позволяват откриване и проследяване на въздушни, наземни и морски цели при всякакви метеорологични условия. MissionGrid използва сливане на данни и мащабируема архитектура, което дава възможност един летателен апарат да изпълнява няколко мисии едновременно. От своя страна радарът PrecISR, базиран на технология с активна електронно сканирана решетка (AESA), осигурява високоефективно 24/7 наблюдение срещу както конвенционални, така и асиметрични заплахи.

Black Swan – стратегически безпилотен самолет от клас III

Според DRONAMICS Black Swan предлага издръжливост във въздуха над 24 часа, значителна товароносимост и модулна интеграция на полезен товар, което позволява разнообразни конфигурации за ISTAR мисии. Компанията определя самолета като стратегически безпилотен апарат от клас III, способен да изпълнява мисии за дългосрочно и далечно наблюдение с постоянно присъствие в зоната на операция.

„DRONAMICS Detect & Defend е изграден върху солидната основа на нашата доказана технология за дронове“, коментира Свилен Рангелов, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията. „Заедно с HENSOLDT се стремим да използваме напредналите европейски аерокосмически технологии, за да засилим сигурността и да подкрепим проспериращо бъдеще.“

График и регионален фокус

Първите демонстрации на съвместната система са планирани за по-късно тази година, след което се очаква и оперативно внедряване. Първоначалният фокус ще бъде насочен към Източния фланг на Европа, както и към Средиземноморския и Атлантическикия регион, където необходимостта от постоянно въздушно наблюдение нараства.

Компaниите подчертават, че програмата ще доведе до създаването на 100% европейска безпилотна платформа, която ще подкрепи регионалните индустриални способности и ще отговори на динамично променящите се изисквания за сигурност.

