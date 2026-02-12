Български производител на дронове влиза в отбранителния сектор с нова европейска платформа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Цената на петрола на ОПЕК премина 68 долара за барел
Това се случва за първи път от октомври 2025 г. насам
Българската компания DRONAMICS, която е пионер в производството на товарни дронове, обяви старта на своята първа специализирана военна и охранителна платформа. Новото решение е изградено около флагманския безпилотен летателен апарат (БЛА) с голям обсег Black Swan и е насочено към справяне с нарастващите предизвикателства пред сигурността на европейското въздушно пространство, пише The Recursive.
Тази платформа е разработена, за да осигури непрекъснато въздушно наблюдение и откриване на многодоменни заплахи – по въздух, суша и море. Според компанията системата ще подпомага националната сигурност, гражданската защита и граничния контрол, предоставяйки постоянно покритие за разузнаване, наблюдение, откриване и разпознаване на цели (ISTAR).
В рамките на програмата DRONAMICS си партнира с германската компания HENSOLDT, която е глобален доставчик на сензорни технологии за отбрана и сигурност. Сътрудничеството комбинира дрон платформата с дълга автономност на DRONAMICS с усъвършенстваните мисионни системи на HENSOLDT, за да бъде създадена напълно европейска система за въздушно ранно предупреждение (AEW).
„Сътрудничеството между HENSOLDT и DRONAMICS отразява нашия ангажимент да предоставяме ориентирани към бъдещето въздушни решения, които запълват пропуските във възможностите и повишават безопасността и сигурността на Европа, особено на Източния ѝ фланг“, заяви Дитмар Телен, член на Изпълнителния комитет на HENSOLDT и ръководител на направлението за многодоменни решения. По думите му проектът представлява важна стъпка към т.нар. софтуерно дефинирана отбрана.
Съвместната платформа ще интегрира пакета MissionGrid на HENSOLDT, включително софтуера за управление на мисии MissMarvin и радара със синтезирана апертура (SAR) PrecISR.
Тези системи позволяват откриване и проследяване на въздушни, наземни и морски цели при всякакви метеорологични условия. MissionGrid използва сливане на данни и мащабируема архитектура, което дава възможност един летателен апарат да изпълнява няколко мисии едновременно. От своя страна радарът PrecISR, базиран на технология с активна електронно сканирана решетка (AESA), осигурява високоефективно 24/7 наблюдение срещу както конвенционални, така и асиметрични заплахи.
Според DRONAMICS Black Swan предлага издръжливост във въздуха над 24 часа, значителна товароносимост и модулна интеграция на полезен товар, което позволява разнообразни конфигурации за ISTAR мисии. Компанията определя самолета като стратегически безпилотен апарат от клас III, способен да изпълнява мисии за дългосрочно и далечно наблюдение с постоянно присъствие в зоната на операция.
„DRONAMICS Detect & Defend е изграден върху солидната основа на нашата доказана технология за дронове“, коментира Свилен Рангелов, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията. „Заедно с HENSOLDT се стремим да използваме напредналите европейски аерокосмически технологии, за да засилим сигурността и да подкрепим проспериращо бъдеще.“
Първите демонстрации на съвместната система са планирани за по-късно тази година, след което се очаква и оперативно внедряване. Първоначалният фокус ще бъде насочен към Източния фланг на Европа, както и към Средиземноморския и Атлантическикия регион, където необходимостта от постоянно въздушно наблюдение нараства.
Компaниите подчертават, че програмата ще доведе до създаването на 100% европейска безпилотна платформа, която ще подкрепи регионалните индустриални способности и ще отговори на динамично променящите се изисквания за сигурност.
