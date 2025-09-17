38 години Huawei: Как се е развила технологичната компания от 1987 до днес?

Само 10 години след създаването си компанията оперира в над 170 държави

Huawei е основана през 1987 г. от Рен Чженфей, бивш офицер от Китайската народна армия, в град Шенжен. Първоначално компанията започва като малък дистрибутор на телефонни комутатори, но през 1990-те години започва да разработва и произвежда собствено телекомуникационно оборудване. През този период Huawei постепенно намалява зависимостта си от чуждестранни технологии и се разширява на международните пазари, като през 2000-те вече присъства в над 170 държави.

2010 – 2019

През 2012 г. Huawei изпреварва Ericsson и става най-големият производител на телекомуникационно оборудване в света. В този период компанията започва да инвестира масово и в производство на смартфони, достигайки през 2018–2020 г. до лидерство като най-голям производител на смартфони, изпреварвайки Apple и Samsung. Въпреки това, през 2019 г. САЩ поставят Huawei в „Entity List“, което затруднява достъпа ѝ до американски технологии и услуги, включително Google Mobile Services.

2019 – 2024

Huawei засилва инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност, като през 2024 г. отделя около 179,7 милиарда юана (приблизително 25 милиарда долара), което представлява 20,8% от годишните ѝ приходи. Компанията притежава над 150 000 активни патента и е подписала над 230 споразумения за лицензиране на патенти. Тези инвестиции са ключови за поддържането на технологичното ѝ лидерство въпреки външния натиск и санкциите.

2020 – 2024

В отговор на глобалните предизвикателства Huawei разширява дейността си в нови области, като облачни услуги, интелигентни устройства и автомобилни технологии. През 2024 г. приходите на компанията нарастват с 22,4% до 862,1 милиарда юана, въпреки спад на печалбата с 28%, дължащ се на големите инвестиции в нови бизнеси и технологии, пише Reuters.

Други разработки

През 2019 г. Huawei стартира своя собствена операционна системаHarmonyOS, която е разработена с цел намаляване на зависимостта от Android. През 2021 г. излиза HarmonyOS 2.0, която се фокусира върху свързването на „умни“ устройства в екосистема. През 2024 г. Huawei представя HarmonyOS NEXT 5.0.0, която дебютира на смартфона Mate 70 и укрепва позициите на компанията в потребителската електроника.

От 2019 г. Huawei развива бизнес звено, фокусирано върху интелигентни автомобилни технологии, а през 2024 г. създава дъщерно дружество Shenzhen Yinwang Intelligent Technology Co., Ltd., което се занимава с автономни шофьорски системи. Въпреки предизвикателствата, компанията продължава да бъде глобален технологичен лидер с над 208 000 служители и присъствие в над 170 държави, като се развива в множество бизнес направления.

