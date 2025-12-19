Как компаниите използват AI, за да привлекат служители?

Ръководителите по човешки ресурси виждат потенциала на AI в подбора на персонал

Преди да подадат кандидатура за дадена позиция, търсещите работа все по-често се интересуват от фактори извън конкретните задължения – като ценностите на компанията, преживяванията на служителите и възможностите за развитие. Както и в други аспекти на трудовия пазар, изкуственият интелект може да бъде полезен инструмент в този процес. Бранд имиджът, както отбелязват експерти, оформя начина, по който една организация се възприема още преди кандидатите да имат пряк контакт с нея, като им дава яснота, увереност и насока дали тя е подходящо място за тях, предава Business Insider.

Според Виктория Брако, главен изпълнителен директор на Encore Media Agency и съосновател на Strategic Executive Alliance, AI улеснява компаниите да разберат как са възприемани и в кои области имат нужда от подобрение. Тя подчертава, че технологиите могат да предоставят ценни прозрения за нагласите към бранда и да подпомогнат изграждането на по-ефективна стратегия за привличане на таланти.

Ръководителите по човешки ресурси също виждат потенциала на AI в подбора на персонал. Някои компании, сред които Unilever и L’Oréal, вече използват AI чатботове, които отговарят на въпроси на кандидатите и предоставят персонализирана информация според техните умения и предпочитания. Освен това изкуственият интелект може да помогне на организациите да разберат какво мислят кандидатите за тях и да използват разказване, базирано на данни, за да изградят по-привлекателен работодателски образ.

AI играе важна роля и при анализа на бранд настроенията, които се формират от множество източници. Технологията може да обединява и анализира информация от социални мрежи, онлайн отзиви и вътрешна обратна връзка, за да покаже как клиенти, общество и настоящи или бивши служители възприемат дадена компания. Според Каз Хасан от Unily това позволява да се идентифицират модели в нагласите на служителите, като се открояват силни страни за надграждане и слабости, които изискват внимание, още преди да се превърнат в репутационни проблеми.

Чрез съчетаване на данни за бранд възприятията, представянето на служителите и нужните умения, AI може да подпомогне създаването на описания на позиции, кариерни страници и комуникация в социалните медии, които достигат до точните кандидати. Лана Питърс от Klaar посочва, че организациите могат да използват информация за вътрешно развитие, мобилност и лидерски стилове, за да покажат как ценят хората си. Този подход позволява изграждането на по-обективен и автентичен разказ, фокусиран върху културата, целите и растежа.

В центъра на всичко остава човешкият опит. Анализирайки ангажираността и развитието на служителите, компаниите могат да открият реални истории, които да споделят с кандидатите. Както отбелязват експерти, истинските разкази от реални хора резонират най-силно, защото кандидатите не избират просто работа, а история и ценности, с които искат да се идентифицират. В същото време AI не е пълно решение – той трябва да подпомага бранд стратегията, без да замества човешкия глас, преценка и автентичност, които остават ключови за доверието.

