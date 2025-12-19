Устройства, които изключвате, когато излизате от дома си. Сметката ви за ток ще бъде по-ниска

Това са тихите и „спящи“ консуматори на електроенергия

Много устройства използват електричество, дори когато не се използват, така че всеки, който иска да намали сметката си за ток, трябва редовно да изключва тези устройства от контакта.

Някои устройства консумират електричество дори в режим на готовност, тоест когато не ги използваме. Често не се замисляме, но количеството консумирана електроенергия за тази сметка може да достигне 20 вата или повече годишно, пише порталът N1 Croatia.

Ето защо, ако искате да спестите от потреблението на електроенергия, трябва последователно да изключвате определени устройства от контактите, когато излизате от дома.

Тихи и „спящи“ консуматори на електроенергия

Особено забавни са електрониките, които тайно консумират електричество. Телевизорите, радиоапаратите и стереоуредбите често са постоянно свързани към мрежата. Дори игровите конзоли консумират енергия, когато са в режим на готовност. Всеки, който отива на пътуване през уикенда, трябва напълно да изключи тези устройства от електрическата мрежа.

Зарядните устройства за мобилни телефони и лаптопи също използват електричество, дори когато устройството не е включено. Експертите съветват винаги да изключвате зарядните устройства от контакта след зареждане.

Всички уреди с екран, който остава включен, дори когато не ги използваме, разбира се, са „тихи“ консуматори на електроенергия. Те включват множество домакински уреди като микровълнови фурни, перални машини, печки, кафемашини и други подобни.

Не изключвайте тези устройства, освен ако не напускате за продължителен период от време

Ситуацията е различна с хладилниците, фризерите, модемите, системите за интелигентен дом, алармите и отоплителните системи. Най-добре е да ги оставите включени, тъй като изключването им от контакта ще попречи на правилната им работа. Изключвайте ги само ако напускате дома за наистина дълъг период от време.

