20 слуха за iPhone 18: Какво наистина да очакваме от новия модел?

Компанията изглежда ще премине към нова стратегия

Apple е на по-малко от два месеца от представянето на новите iPhone 18 Pro и първия си сгъваем iPhone, а през пролетта на 2027 г. се очакват и стандартните iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2. Така компанията изглежда ще премине към нова стратегия, при която различните модели ще излизат на пазара поетапно, вместо едновременно.

Макар Apple традиционно да пази в тайна новите си устройства, през последните месеци се появи информация за това какво да очакваме. Някои от новините идват от утвърдени източници и изглеждат вероятни, докато други остават по-скоро спекулации, пишат от MacRumors.

Какво изглежда почти сигурно?

Сред най-последователните новини е, че iPhone Air 2 ще получи втора камера. Освен основния сензор, устройството вероятно ще разполага и с ултраширокоъгълен обектив, без съществени промени в дизайна.

При iPhone 18 Pro се очакват и нови цветове, сред които тъмночервено, светлосиньо, сребристо и тъмносиво.

По отношение на камерите Apple може за първи път да въведе обектив с променлива бленда при основната 48-мегапикселова камера на Pro моделите. Това би позволило по-добър контрол върху количеството светлина, експозицията и дълбочината на рязкост.

Очаква се още стандартният iPhone 18 да получи повече оперативна памет – 9 или 12 GB вместо досегашните 8 GB, което ще подпомогне бъдещите функции на Apple Intelligence в iOS 27.

Изтекла информация сочи и по-големи батерии при Pro моделите. Според слуховете iPhone 18 Pro Max може да достигне капацитет около 5567 mAh, като комбинацията с новия 2-нанометров процесор A20 Pro и по-ефективен LTPO+ дисплей би трябвало да осигури осезаемо по-дълъг живот на батерията.

Първият сгъваем iPhone

Най-очакваното устройство в новата серия безспорно е първият сгъваем iPhone. Според повечето информации той ще бъде с дизайн тип "книга" – с външен дисплей от около 5,5 инча и вътрешен екран с диагонал 7,8 инча. При разгъване устройството ще наподобява малък iPad със съотношение на страните 4:3.

Очаква се Apple да използва и собствен модем от второ поколение C2, който ще предлага по-бърза 5G свързаност и вероятно ще поддържа сателитни комуникации. За американския пазар обаче компанията може да продължи да разчита на модеми на Qualcomm.

Най-болезнената новина – цените

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Една от най-обсъжданите теми е възможното поскъпване. Заради увеличените разходи за памет и компоненти анализаторите очакват iPhone 18 Pro да стартира от около 1299 долара, а iPhone 18 Pro Max – от 1399 долара, което би означавало увеличение с около 200 долара спрямо предходното поколение.

Първият сгъваем iPhone пък може да струва над 2000 долара, което ще го превърне в най-скъпия смартфон в историята на Apple.

Какво остава под въпрос?

Сред по-несигурните информации са твърденията, че iPhone Air 2 ще получи по-голяма батерия с капацитет 3500 mAh.Слухове сочат още, че сгъваемият модел може да се предлага само в два цвята, както и че Apple работи по по-малък Dynamic Island при Pro моделите. Не е ясно обаче дали тази промяна ще бъде готова навреме или ще остане за следващото поколение.

Други информации твърдят, че компанията ще премахне част от сензорните функции на бутона Camera Control и ще разчита единствено на натиск, за да намали производствените разходи.

Има и очаквания вътрешният дисплей на сгъваемия модел да бъде почти без видима гънка, макар повечето анализатори да смятат, че напълно невидима сгъвка все още е трудно постижима.

Все по-често се появява и името iPhone Ultra като възможно търговско название на сгъваемия модел, но Apple все още не е дала никакви индикации дали това действително ще бъде окончателното име.

И кои слухове изглеждат най-малко вероятни

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Сред твърденията с най-ниска достоверност са появата на селфи камера под формата на перфорация вместо Dynamic Island, сериозно орязване на характеристиките на стандартния iPhone 18, както и използването на камера под самия дисплей при сгъваемия модел.

Не изглежда вероятно и Apple да се откаже напълно от физическата SIM карта във всички версии на iPhone 18, тъй като за някои пазари като Китай и Хонконг все още се очакват модели със SIM слот.

Официалното представяне на първите устройства от серията се очаква тази есен. Дотогава всички изброени характеристики остават в сферата на слуховете и не са потвърдени от Apple.