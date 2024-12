Лични вещи на Том Брейди бяха продадени на търг за 9 милиона долара

Сред вещите за продажба беше и част от луксозната колекция часовници на футболиста

Седемкратният шампион на Super Bowl Том Брейди е запален по нещо повече от футбола. Той има богата колекция от луксозни часовници. На 10 декември пенсионираният 15-кратен ProBowler продаде на търг 21 свои часовника в Sotheby's, заедно с 20 други "съкровища" от футболната си кариера.

Неговата колекция от часовници, която донесе 4,6 милиона долара, включваше часовници от Rolex и Audemars Piguet

Rolex Daytona Paul Newman на Брейди „John Player Special“ беше продаден за 1,14 милиона долара

Цялата му колекция донесе повече от 9 милиона долара, като часовниците бяха продадени за общо 4,6 милиона долара.

„Часовниците наистина бяха основната цел и привличаха най-голяма стойност“, каза изпълнителният директор на WatchGuys Робертино Алтиери пред Business Insider.

Индустрията на луксозните часовници претърпя големи колебания през последните години. След скока на интереса по време на пандемията от COVID-19, индустрията беше изправена пред период на спад.

Общият пазарен индекс е намалял с 5,1% спрямо 2023 г. според данните на WatchCharts от 9 декември, но успехът на търга на Брейди трябва да помогне на индустрията, каза Алтиери.

От поръчковия Audemars Piguet до последната фланелка, която Брейди носеше в Университета на Мичиган, ето един поглед към някои от артикулите, продавани в Sotheby's.

Най-скъпият продаден часовник беше Rolex Daytona Paul Newman 'John Player Special'. Той беше за 1,14 милиона долара.

Брейди носеше ретро часовника на домакинството на New England Patriots през 2023 г., където собственикът на отбора Робърт Крафт обяви, че ще бъде въведен в Залата на славата на Patriots следващия юни.

Според Sotheby's, часовникът е "кръстен на легендарната ливрея на Формула 1 от 70-те години на миналия век, поради черно-златния си циферблат "Пол Нюман"" и е "изключително рядък" поради много малки производствени количества.

Поръчковият Audemars Piguet на Брейди беше продаден за 720 000 долара



Персонализираният Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon на Брейди беше продаден за 720 000 долара. С любезното съдействие на Sotheby's.

Часовникът е изработен от бяло злато и също така включва "безел с багет с диаманти", според Sotheby's. Брейди носеше часовника по време на своя специален Netflix през май 2024 г. „The Greatest Roast of All Time: The Roast of Tom Brady“.

По-рано Sotheby's изчисли стойността на часовника между 400 000 и 800 000 долара, но Алтиери каза, че е очаквал да надхвърли 1 милион долара.

Часовникът IWC Pilot's Top Gun Edition "SFTI" надмина очакванията, продавайки се за $42 000

IWC Top Gun Edition "SFTI" беше оценен от Sotheby's за максимум $10 000. Вместо това се продава за 42 000 долара, повече от четири пъти пазарната му стойност.

Известно е, че Брейди носеше този часовник, докато празнуваше на парада на лодките на Супербоул през 2021 г. в Тампа Бей след седмата си и последна победа в шампионата.

Друго парче, което надмина очакванията, беше Rolex „Батман“, който беше продаден за 60 000 долара



Rolex 126710BLNR GMT-Master II „Батман“ беше продаден за 60 000 долара. Подобно на IWC на ​​търг, Rolex „Батман“ се представи доста над пазарната си стойност.

Алтиери каза, че пазарната стойност на модела е 17 000 долара, „но веднага офертата е била 50, 55, а след това е продаден за 60“.