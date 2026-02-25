Как международната изолация на Русия отвори възможности за Индия?

Индия сключи ключови търговски сделки с ЕС и САЩ, като междувременно намалява енергийната си зависимост от Москва

Индия ускорява икономическата си интеграция със Запада в момент, когато международната изолация на Москва пренарежда глобалните търговски и енергийни потоци. Финализирането на споразумение за свободна търговия с ЕС и пробивът в напрегнатите отношения със САЩ показват, че Делхи използва отслабената позиция на Русия и конкуренцията между големите сили, за да подобри достъпа си до ключови пазари, технологии и инвестиции. Паралелно с това Индия преструктурира енергийния си внос, намалявайки експозицията си към руския петрол.

Историческо споразумение с ЕС

След близо 18 години периодични преговори Индия и ЕС постигнаха дългоочаквано споразумение за свободна търговия. Договорът предвижда широки тарифни облекчения в редица сектори, включително автомобили, алкохол, преработени храни, химикали, машиностроене, фармацевтика и авиация.

Най-съществената промяна засяга автомобилния сектор. Митата върху вносните автомобили ще бъдат намалени от ефективни нива до 110% на 10% в рамките на годишна квота от 250 000 автомобила. В момента Индия облага с 70% коли под 40 000 долара и до 110% по-скъпите модели. Намалението ще се прилага поетапно, като електромобилите остават извън обхвата на тарифните облекчения, което защитава вътрешната индустриална стратегия.

Сделката е стратегическа предвид факта, че Индия е третият по големина пазар на леки автомобили в света след САЩ и Китай. ЕС пое и ангажимент да предостави 500 млн. евро през следващите две години в подкрепа на усилията на Индия за намаляване на емисиите и ускоряване на зеления преход.

Пробив със САЩ – деескалация с условности

Паралелно Делхи постигна пробив и в търговските си отношения със САЩ. Американските мита върху индийски стоки бяха намалени до 18% от предишни нива до 50%, които включваха и наказателна надбавка, свързана с покупките на руски суров петрол. Индия се ангажира да намали тарифните и нетарифните бариери за американски индустриални и част от селскостопанските стоки.

Въпреки облекчението за индийските износители редица параметри остават неясни, включително дали Делхи е поел конкретен ангажимент да спре покупките на руски петрол и доколко реалистична е целта за значително увеличаване на вноса на американски стоки в следващите години.

Допълнителна несигурност внесе решението на Върховния съд на САЩ, според което администрацията е надхвърлила правомощията си при налагането на глобални мита. Планираните разговори между двете страни бяха отложени, докато се изяснят последиците от съдебното решение и потенциалните нови тарифни мерки. Междувременно индийски фермерски организации изразиха притеснения относно въздействието върху местните производители, въпреки уверенията на правителството, че чувствителните сектори са защитени.

Енергийният баланс: по-малко Русия, повече диверсификация

На този фон енергийните потоци също се променят. През януари Индия е внесла около 1,1 млн. барела дневно руски петрол. Това е спад от 23,5% спрямо декември и приблизително една трета по-малко на годишна база. Делът на Русия в индийския внос е достигнал най-ниското си ниво от октомври 2022 г. Ако тенденцията се запази, обемите могат да спаднат допълнително през следващите месеци.

Паралелно с това доставките от Близкия изток са нараснали до 55% от общия внос, при 21,2% дял на Русия. Саудитска Арабия отново е водещ доставчик, а вносът от Латинска Америка достига 10% – най-високо ниво за последните 12 месеца. Тази динамика показва целенасочена диверсификация на източниците.

За Москва подобно развитие е чувствително. Индия и Китай остават ключовите пазари за руския суров петрол. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия очаква Индия да поставя на първо място собствените си икономически интереси. В същото време приходите на Русия от износ на петрол и петролни продукти възлизат на 11,1 млрд. долара през януари, което е спад с 4,6 млрд. долара на годишна база. Спадът се дължи основно на ценови фактори. Макар Китай да увеличава покупките си, включително чрез доставки, свързвани със „сенчест флот“, зависимостта от един доминиращ пазар и по-високите логистични разходи ограничават възможностите на Москва да компенсира изцяло намалението в Индия.

Индия като прагматичен бенефициент

Съчетанието от търговски пробиви със Запада и постепенно намаляване на енергийната зависимост от Русия очертава по-широка стратегия. Делхи използва международната изолация на Москва и конкуренцията между големите икономики, за да договори по-добри условия за достъп до пазари и капитал, като същевременно запазва гъвкавостта си в енергетиката.

Индия не прекъсва напълно връзките си с Русия, но ясно намалява концентрацията на риска. В условията на глобална фрагментация страната се позиционира не като страна в конфликта, а като активен архитект на собствената си икономическа траектория.

