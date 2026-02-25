Как международната изолация на Русия отвори възможности за Индия?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Индия ускорява икономическата си интеграция със Запада в момент, когато международната изолация на Москва пренарежда глобалните търговски и енергийни потоци. Финализирането на споразумение за свободна търговия с ЕС и пробивът в напрегнатите отношения със САЩ показват, че Делхи използва отслабената позиция на Русия и конкуренцията между големите сили, за да подобри достъпа си до ключови пазари, технологии и инвестиции. Паралелно с това Индия преструктурира енергийния си внос, намалявайки експозицията си към руския петрол.
След близо 18 години периодични преговори Индия и ЕС постигнаха дългоочаквано споразумение за свободна търговия. Договорът предвижда широки тарифни облекчения в редица сектори, включително автомобили, алкохол, преработени храни, химикали, машиностроене, фармацевтика и авиация.
Най-съществената промяна засяга автомобилния сектор. Митата върху вносните автомобили ще бъдат намалени от ефективни нива до 110% на 10% в рамките на годишна квота от 250 000 автомобила. В момента Индия облага с 70% коли под 40 000 долара и до 110% по-скъпите модели. Намалението ще се прилага поетапно, като електромобилите остават извън обхвата на тарифните облекчения, което защитава вътрешната индустриална стратегия.
Сделката е стратегическа предвид факта, че Индия е третият по големина пазар на леки автомобили в света след САЩ и Китай. ЕС пое и ангажимент да предостави 500 млн. евро през следващите две години в подкрепа на усилията на Индия за намаляване на емисиите и ускоряване на зеления преход.
Паралелно Делхи постигна пробив и в търговските си отношения със САЩ. Американските мита върху индийски стоки бяха намалени до 18% от предишни нива до 50%, които включваха и наказателна надбавка, свързана с покупките на руски суров петрол. Индия се ангажира да намали тарифните и нетарифните бариери за американски индустриални и част от селскостопанските стоки.
Въпреки облекчението за индийските износители редица параметри остават неясни, включително дали Делхи е поел конкретен ангажимент да спре покупките на руски петрол и доколко реалистична е целта за значително увеличаване на вноса на американски стоки в следващите години.
Допълнителна несигурност внесе решението на Върховния съд на САЩ, според което администрацията е надхвърлила правомощията си при налагането на глобални мита. Планираните разговори между двете страни бяха отложени, докато се изяснят последиците от съдебното решение и потенциалните нови тарифни мерки. Междувременно индийски фермерски организации изразиха притеснения относно въздействието върху местните производители, въпреки уверенията на правителството, че чувствителните сектори са защитени.
На този фон енергийните потоци също се променят. През януари Индия е внесла около 1,1 млн. барела дневно руски петрол. Това е спад от 23,5% спрямо декември и приблизително една трета по-малко на годишна база. Делът на Русия в индийския внос е достигнал най-ниското си ниво от октомври 2022 г. Ако тенденцията се запази, обемите могат да спаднат допълнително през следващите месеци.
Паралелно с това доставките от Близкия изток са нараснали до 55% от общия внос, при 21,2% дял на Русия. Саудитска Арабия отново е водещ доставчик, а вносът от Латинска Америка достига 10% – най-високо ниво за последните 12 месеца. Тази динамика показва целенасочена диверсификация на източниците.
За Москва подобно развитие е чувствително. Индия и Китай остават ключовите пазари за руския суров петрол. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия очаква Индия да поставя на първо място собствените си икономически интереси. В същото време приходите на Русия от износ на петрол и петролни продукти възлизат на 11,1 млрд. долара през януари, което е спад с 4,6 млрд. долара на годишна база. Спадът се дължи основно на ценови фактори. Макар Китай да увеличава покупките си, включително чрез доставки, свързвани със „сенчест флот“, зависимостта от един доминиращ пазар и по-високите логистични разходи ограничават възможностите на Москва да компенсира изцяло намалението в Индия.
Съчетанието от търговски пробиви със Запада и постепенно намаляване на енергийната зависимост от Русия очертава по-широка стратегия. Делхи използва международната изолация на Москва и конкуренцията между големите икономики, за да договори по-добри условия за достъп до пазари и капитал, като същевременно запазва гъвкавостта си в енергетиката.
Индия не прекъсва напълно връзките си с Русия, но ясно намалява концентрацията на риска. В условията на глобална фрагментация страната се позиционира не като страна в конфликта, а като активен архитект на собствената си икономическа траектория.
