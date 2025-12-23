Златото отчита близо 70% годишен ръст

2025 г. е на второ място в класацията за най-добрите времена за златните инвеститори

Ръст на златото от 2600 до почти 4500 американски долара за 12 месеца с дузини ценови рекорди по пътя бележи изминаващата 2025 г. Близо 70% годишен ръст нарежда годината на второ място в класацията за най-добрите времена за златните инвеститори, пише Tavex.

Само по себе си това също е шампионско постижение и заслужава да бъде сравнено с единствения период от новата човешка история, когато жълтият метал поскъпва повече, отколкото през 2025 г. Става дума за 1979 г. — осем години след затварянето на златния прозорец, довело до края на Бретънуудската парична система, когато златото нараства за годината с близо 130%. Тогава световната икономика е разтърсвана от глобална енергийна криза, революция в Иран и ефектите на все още създаващата се петродоларова търговска система.

Днес светът не изглежда по-спокоен. Геополитическите конфликти в Украйна и Близкия изток продължават да бушуват въпреки усилията на новия американски президент. Развитите икономики са в различна фаза от разразяваща се бюджетна криза след десетилетия на натрупване на дългове над 100% от БВП и невъзможност за овладяване на бюджетни дефицити от над 5%. След тежкия инфлационен епизод от 2021–2023 г. обезценяването на фиатните пари продължава да стои на масата, докато централните банки в развиващия се свят купуват рекордни количества злато.

„Времена на геополитическа несигурност, комбинирани с промени в световната монетарна система, са идеални за златото“ – коментира Макс Баклаян от Tavex. „През 2025 г. наблюдавахме завръщането на истинските пари – или, както казват икономистите, ремонетизацията на златото“ – допълва той.

Последната прогноза на американската инвестиционна банка Goldman Sachs предвижда цената да достигне 4900 долара през следващите 6 месеца от новата година. В същото време Баклаян предупреждава, че трябва да купуваме инвестиционно злато с хоризонт от поне 5 години: „Иначе рискувате да попаднете в корекция на цената, каквато видяхме между октомври и декември. Златото беше избързало нагоре спекулативно и имаше нужда от ребалансиране в търсенето. Купилите прибързано изпаднаха в паника.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN