Къде избират да пътуват американците в Европа по време на празниците?

Големите европейски столици продължават да доминират

Нови данни показват кои европейски градове американските туристи избират най-често за зимните си пътувания, като сред бързо набиращите популярност дестинации се открояват Виена и Копенхаген. За да установи кои са най-предпочитаните места, туристическият застраховател Allianz Partners е анализирал 165 000 запитвания за резервации за пътувания в периода между 26 ноември 2025 г. и 6 януари 2026 г. Резултатите показват, че големите европейски столици продължават да доминират, но същевременно се наблюдава и нарастващ интерес към по-разнообразни и нетрадиционни дестинации.

Снимка: © stadtwienmarketing

За втора поредна година Лондон заема първото място сред европейските градове, посещавани от американци по време на празниците. Комбинацията от празнична украса, светлинни инсталации, концерти, партита и музеи от световна класа прави британската столица сигурен избор, особено за кратки пътувания. Атракции като Winter Wonderland в Хайд Парк и осветените улици на Сохо допринасят за магичната атмосфера, без да лишават посетителите от познат комфорт, пише Еuronews.

Париж отново е вторият най-популярен избор, привличайки пътешественици с романтичните си коледни пазари, емблематични забележителности и прочути галерии. Наред с това обаче Рим все по-често измества френската столица, като предлага меки зимни температури, близо 2700 години история, прочута италианска кухня – призната от ЮНЕСКО – и празнично настроение на площадите и в църквите си.

Мадрид и Дъблин допълват челната петица, като съчетават празнични традиции с оживени партита. Испанската столица привлича туристи с новогодишния обичай за изяждане на 12 зърна грозде на Пуерта дел Сол, докато Дъблин остава любима дестинация за онези, които мечтаят да посрещнат празниците в автентичен ирландски пъб с халба Гинес.

След тях в класацията се нареждат Амстердам, Франкфурт, Барселона, Мюнхен и Лисабон, всеки със своята уникална зимна атмосфера – от фестивали и коледни пазари до по-мек климат и улични тържества. В същото време Виена и Копенхаген бързо се изкачват в предпочитанията на американците, благодарение на историческите си базари, културни събития и характерния си уют.

