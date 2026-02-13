Софиянци вече могат да подават безплатно самоотчет на водомерите си по телефона

Услугата работи чрез технология „speech-to-text“

В гласовото меню на Телефонния център вече е активна нова услуга, която позволява на клиентите да подават безплатно самоотчет на водомерите си на телефон 0800 212 21, без да е необходимо да разговарят с оператор. Това съобщиха от „Софийска вода“, цитирани от Столица.bg.

Услугата е достъпна чрез избор на опция 3 в гласовото меню и работи чрез технология „speech-to-text“, която разпознава продиктуваната информация и я преобразува в текст и цифри.

За да подаде самоотчет, клиентът трябва да продиктува своя клиентски номер или номер на договорна сметка, като цифрите се изговарят една по една. След това се съобщават номерът на водомера и черните цифри от показанието. Системата извършва автоматична проверка на въведените данни. Ако бъде установено несъответствие в номера на водомера или в отчетените стойности, се изпраща уведомление, а служител на Телефонния център се свързва с клиента за уточнение.

Въведени са същите ограничения, които важат и при подаване на самоотчет през интернет страницата на дружеството. Не се приемат данни извън определения период за отчитане, разлика, по-голяма или по-малка от 50 куб. м спрямо предходното показание, както и стойности, по-ниски от последния реален отчет или подаден самоотчет.

При коректно подадена информация данните се отразяват автоматично в системата на дружеството. Допълнителна информация за видовете водомери, начина на отчитане и сроковете за самоотчет е публикувана на страницата на „Софийска вода“.

