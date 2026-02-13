BGN → EUR
Софиянци вече могат да подават безплатно самоотчет на водомерите си по телефона

Софиянци вече могат да подават безплатно самоотчет на водомерите си по телефона

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Услугата работи чрез технология „speech-to-text“

В гласовото меню на Телефонния център вече е активна нова услуга, която позволява на клиентите да подават безплатно самоотчет на водомерите си на телефон 0800 212 21, без да е необходимо да разговарят с оператор. Това съобщиха от „Софийска вода“, цитирани от Столица.bg.

Услугата е достъпна чрез избор на опция 3 в гласовото меню и работи чрез технология „speech-to-text“, която разпознава продиктуваната информация и я преобразува в текст и цифри.

За да подаде самоотчет, клиентът трябва да продиктува своя клиентски номер или номер на договорна сметка, като цифрите се изговарят една по една. След това се съобщават номерът на водомера и черните цифри от показанието. Системата извършва автоматична проверка на въведените данни. Ако бъде установено несъответствие в номера на водомера или в отчетените стойности, се изпраща уведомление, а служител на Телефонния център се свързва с клиента за уточнение.

Въведени са същите ограничения, които важат и при подаване на самоотчет през интернет страницата на дружеството. Не се приемат данни извън определения период за отчитане, разлика, по-голяма или по-малка от 50 куб. м спрямо предходното показание, както и стойности, по-ниски от последния реален отчет или подаден самоотчет.

При коректно подадена информация данните се отразяват автоматично в системата на дружеството. Допълнителна информация за видовете водомери, начина на отчитане и сроковете за самоотчет е публикувана на страницата на „Софийска вода“.

