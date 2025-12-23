Защо все повече турци започват да инвестират в Полша?

Общият обем на чуждестранните инвестиции в Полша достига почти 332 млрд. евро

Въпреки отчетливото забавяне на преките чуждестранни инвестиции, Полша продължава да привлича международни компании и капитали. След години, в които инвестициите възлизаха средно на около 3% от БВП, през 2024 г. притокът им спадна значително – от 125,7 млрд. злоти (29,8 млрд. евро) до 56,5 млрд. злоти (13,4 млрд. евро), което означава понижение от 3,7% на 1,6% от БВП. Въпреки този спад страната остава силно интернационализирана икономика.

Снимка: iStock

Общият обем на чуждестранните инвестиции в Полша достига почти 1,4 трилиона злоти (332 млрд. евро) към края на 2024 г., което е увеличение спрямо предходната година. Най-големите вложения идват от Нидерландия, Германия и Люксембург, докато компаниите майки най-често са от Германия, Съединените щати и Франция. Паралелно с това обаче се откроява и друг важен източник на капитал – Турция, съобщава Еuronews.

Сред турските компании, избрали Полша, е FAF Global – фирма за аутсорсинг на бизнес процеси, която превърна страната в своя европейска централа. Главният изпълнителен директор Утку Сарпър обяснява пред Euronews, че решението е било продиктувано от практични причини. По думите му Полша е отворена към чуждестранните инвеститори, предлага благоприятна бизнес среда, особено за корпоративния сектор, както и отлична инфраструктура – бърз интернет, модерни офиси и висококачествени сгради.

След преместването си в Полша компанията отбелязва бърз растеж – от малък екип от около 15 души в Украйна до над 500 служители в Полша. Според Сарпър именно условията на труд, офис пространствата и цялостната среда са улеснили мащабирането на бизнеса и са мотивирали служителите. Полша се превръща и в седалище на холдинговата структура на групата, която координира всички нейни подразделения.

FAF Global оперира в сферата на BPO услугите за индустрията на онлайн игрите и залаганията, като ясно се разграничава от дейността на самите оператори. Компанията предоставя само аутсорсинг услуги, без да участва в управлението на платформите или игровите процеси. Всички партньорства преминават през стриктна проверка, а приходите са прозрачни и напълно облагани с данъци – модел, добре познат на пазари като Малта, Кипър, Румъния, Швеция и Обединеното кралство, но все още сравнително нов за Полша.

Като ключови предимства на страната Сарпър посочва регулаторната стабилност и предвидимостта, произтичащи от членството в ЕС. Трудовото законодателство, данъчната система, ДДС и социалните осигуровки са ясно регламентирани, което създава сигурност за инвеститорите. Въпреки геополитическите рискове, свързани с близостта до Украйна и Беларус, големи европейски и израелски компании остават активни на полския пазар. По думите на Сарпър това показва доверие в бъдещето на страната, която като член на НАТО и най-голямата икономика в Централна и Източна Европа заема силна стратегическа позиция и поддържа високо ниво на стабилност.

