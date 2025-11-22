Златната улица и стаята със седем ключалки: Легенди, пазени от най-големия замък в света

Разходката из замъкa може да продължи цял ден

В сърцето на Прага, на хълма над Вълтава, се издига Пражкият замък – архитектурно чудо, което неслучайно държи рекорда на „Гинес“ като най-големия замък в света. Със своите дворци, катедрали, кули и градини този комплекс напомня на цял град в града. Но сред всичките му забележителности две места привличат най-силно въображението – Златната улица и тайнствената стая, заключена зад седем ключалки.

Мистиката на Златната улица

Тясната, живописна Златна улица е една от най-старите части на комплекса. Появила се през XVI век като дом на златари, тя по-късно става убежище на алхимици, поканени от император Рудолф II да извършват своите експерименти в търсене на философския камък и изкуственото злато.

Днес всяка от малките цветни къщички по улицата носи свой собствен характер. Най-известна сред тях е къща №22 – мястото, където Франц Кафка живее и пише между 1916 и 1917 година. Именно тук се усеща духът на стара Прага – смесица от история, легенди и тишината на миналите векове.

Стаята със седем ключалки – най-пазената тайна

Друга от големите загадки на Пражкия замък е стаята, в която се съхраняват чешките кралски регалии – включително короната на Свети Вацлав от XIV век, Biznis Kurir. Съкровищницата е защитена по уникален средновековен начин: тя може да бъде отворена само когато седем ключа, държани от седем различни високопоставени личности, бъдат събрани заедно.

Сред тях е и президентът на Чехия. Едва когато всички отключат своите ключалки, тежката врата може да се отвори. Ритуалът се извършва изключително рядко, което допълнително засилва аурата от мистерия около стаята и нейните съкровища.

Град в града – архитектурното чудо на Прага

Разходката из Пражкия замък може да продължи цял ден. Катедралата „Свети Вит“, чиято грандиозна готическа структура се строи почти шест века, впечатлява както с мащаба си, така и с богатата си история – тук са короновани чешките крале, тук са положени владетели, светци и национални герои.

Старият и Новият кралски дворец, Испанската зала, Базиликата „Свети Йоан“, градините и панорамните гледки към целия град правят това място една от най-вдъхновяващите локации в Европа.

