Ще поскъпне ли хлябът през 2026?

Ще поскъпне ли хлябът през 2026?

bTV Бизнес екип

Браншови организации се обединяват срещу новите държавни такси

През 2026 година ръстът на цените на храните ще бъде увеличен заради увеличения административен натиск от една страна и повишените енергийни и транспортни разходи от друга.

Това заяви пред БНР председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева.

Браншови организации се обединяват срещу новите държавни такси, които Българска агенция за контрол и безопасност на храните (БАБХ) възнамерява да им наложи.

Стартъпът на Сам Алтман призова служителите да игнорират всичко извън работата

Запитана дали с приемането на еврото и цената на хляба ще се промени, Кукушева не се съгласи, че цената му ще се променя заради валутата, а заради това, че е пазарна стока като всяка друга.

"При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", добави още тя.

Как да направим силно първо впечатление на интервю за работа — въпросът за милион долара

Българската агенция по безопасност на храните подготвя предложение до Министерския съвет за отлагане на датата на влизане в сила на Тарифата за таксите. Предложението предвижда новата дата на прилагане да бъде от 1 юли 2026 г., припомня БГНЕС.

