Поглед към жилищния блок, където на 20 000 жители не им е нужно да излизат навън (ВИДЕО)

Твърди се, че огромен жилищен блок в Китай е най-голямата и най-гъсто населена сграда в света. Ако сте си мислили, че в жилищните блокове в Ню Йорк има много хора, помислете отново, тъй като се съобщава, че тази единствена сграда е дом на изумителните 20 000 души.

Въпросната сграда е Regent International Apartment Complex, който се намира в Qianjiang Century City, централната бизнес зона на Ханджоу.

В S-образния комплекс, висок 675 фута (200 метра), има впечатляващи 5000 апартамента, които предлагат 260 000 квадратни метра площ.

Апартаментите варират по размер, казва Parametric Architecture, като има студиа и по-големи апартаменти с множество стаи.

Но в колосалната сграда не става въпрос само за апартаменти, има място за живеене, работа и социализация на хората, което теоретично означава, че обитателите никога не е нужно да напускат комплекса, пише Unilad.

Вероятно се чудите какви невероятни удобства има тази сграда, за да държи хората вътре, е, това много зависи от това от коя страна на сградата живеете. Но каквато и да е страната ще намерите удобства, точно както бихте ги намерили във вашия град.

Това включва огромно заведение за хранене, бръснарници, салони за маникюр, средно големи супермаркети, басейни и дори интернет кафенета. Сградата вече стана популярна в социалните медии, благодарение на отразяването й в TikTok.

Въпреки че това, което е вътре, със сигурност е впечатляващо, огромният мащаб на сградата е това, което привлече вниманието на много хора онлайн.

Когато сградата е проектирана от Алисия Лу, главният дизайнер на втория седемзвезден хотел в света, хотел Singapore Sands, тя е била предназначена да бъде шестзвезден хотел. Но сега тя процъфтява като сграда, която се гордее с хиляди апартаменти и е домакин на още повече жители.

Луксозните апартаменти са популярни сред студенти, висшисти и млади професионалисти.

И ако сте любопитни колко струва да живеете тук, малките апартаменти без прозорци (да, прочетохте правилно) обикновено струват около 1500 RMB на месец (210 долара), според местните новинарски издания.

Междувременно някои от по-големите имоти с балкони се предлагат на пазара за 4000 RMB на месец (570 долара), което е значително по-евтино от наемането в Ню Йорк. Според Apartments.com, средният месечен наем там е над 4000 долара.

