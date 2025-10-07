Знаете ли, че Китай построи ЖП гара само за 9 часа?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В ремонта работят 1500 работници
Китай построи ЖП гара за почти 9 часа, използвайки 1500 работници, демонстрирайки изключителна координация и инженерство. По-конкретно, само за осем часа и половина, над 1500 работници завършиха инсталирането на нова железопътна линия като част от модернизация на железопътна гара в провинция Фудзиен в източен Китай. Подвигът се случва през 2018 г., пише N1.
Строителството започва в 18:30 ч. в петък, а до 3:00 ч. сутринта в събота работниците са завършили премахването на стари релси, полагането на нови релси и монтажа на железопътни стрелки на гарата в град Лонгян.
В проекта са използвани седем влака и 23 багера.
ЖП гарата е модернизирана, за да свърже новопостроената линия с трите съществуващи железопътни линии. Новопостроената линия, която свързва Лонгян с град Нанпинг, започна да функционира в края на 2018 г.
С максимална проектна скорост от 200 километра в час, високоскоростната железопътна линия е съкратила времето за пътуване между двата града от седем часа на само 90 минути.
Железопътната линия Нанпинг-Лонгян с дължина 246 км включва гари в Шасиан, Санмин, Джонган и Джанпинг.
Преди това през Лонгян са минавали три железопътни линии: Ганджоу-Лонгян, Ганджоу-Руйдзин-Лонгян и Джанпинг-Лонгян.
