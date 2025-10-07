Китай построи копие на британски град за 575 млн. евро

В градът има около 2500 жители

Темз Таун е копие на английски град, изграден в Китай за 575 милиона евро. Градът носи името на река Темза и е построен през 2006 г. като част от проект за разширяване на района Сонгдзян, намиращ се само на 30 километра от центъра на Шанхай. Създаден с цел да привлича хора далеч от големия град, комплексът включва църква, кръчма и дори типичен британски магазин за риба и пържени картофи, предава Daily record.

Снимка: Getty Images / iStock

Али Корсан, който документира пътуването си в TikTok, с изненада открива колко детайлно е копирана британската архитектура – „тухла по тухла“, както той сам казва. От двойните жълти линии по улиците до уличното осветление, в чиято доставка са вложени милиони, всичко е направено с внимание към оригинала. Градът е дело на китайско-британски предприемач и разполага с около 2500 жители, като има капацитет за още близо 7500 души. Въпреки това, голяма част от имотите остават празни.

Корсан обаче отбелязва, че усещането на място е малко странно – почти като в Обединеното кралство, но с неуловима разлика. Според него това се дължи на липсата на истински британски стоки в местните магазини, което той определя като пропусната възможност. Въпреки външната автентичност, атмосферата остава донякъде изкуствена. Местните, от своя страна, изглежда са очаровани от копираната църква – реплика на "Крайст Чърч" от Бристол, пред която често се организират фалшиви сватбени церемонии.

Докато се разхожда из района, Али посочва различни улици с познати имена като „Оксфорд Стрийт“ и статуи на Уинстън Чърчил и Хари Потър. Въпреки че част от кварталите изглеждат необитаеми и напомнят на „град-призрак“, строителството продължава. Много потребители онлайн коментират, че мястото изглежда „прекалено чисто“ и подредено, за да бъде наистина британско. Някои се шегуват, че липсата на облаци и дупки по пътищата е категорично доказателство, че това не е Обединеното кралство.

