Илон Мъск прогнозира кога работата ще стане „по избор“, а парите — „без значение“

Според него в бъдеще трудът ще има ролята на хоби, подобно на отглеждането на зеленчуци

Илон Мъск смята, че изкуственият интелект скоро ще превърне работата в дейност „по избор“, а парите – в понятие „без значение“. Това заяви 54-годишният основател на xAI по време на участието си във форума U.S.-Saudi Investment Forum във Вашингтонм предаде People.

По време на разговора с Абдула Алсваха – министър на комуникациите на Саудитска Арабия – и съоснователя на Nvidia Дженсън Хуанг, Мъск заяви, че след 10 до 20 години хората ще работят само ако искат. Думите му бяха посрещнати с аплодисменти.

„Ще бъде като да играеш спорт или видео игра“, обясни той, като сравни бъдещата роля на труда с хоби като отглеждането на зеленчуци — дейност, която е трудоемка, но мнозина избират, защото им носи удоволствие.

Според Мъск предстои още значителна работа, преди обществото да достигне такъв етап на развитие, но като вероятно позитивен сценарий той посочи света, описан в поредицата „Културата“ на Иън М. Банкс, където парите липсват като концепция.

„Ако погледнем достатъчно напред и развитието на AI и роботиката продължи — което изглежда вероятно — парите в даден момент ще спрат да бъдат от значение. В един момент валутата просто става несъществена“, каза Мъск.

Хуанг отбеляза, че доминираното от AI бъдеще ще промени работата на всички, тъй като значителна част от рутинните и сложните задачи ще се автоматизират. Въпреки това той подчерта, че AI вече създава нови работни места — например в радиологията, където технологията подпомага анализа на изображенията.

„Наемат се повече рентгенолози именно заради интегрирането на AI“, каза той, като уточни, че специалистите могат да обработват повече данни, да използват допълнителни методи и да отделят повече време на пациентите.

Мъск не за първи път коментира ролята на AI в глобалните проблеми. По време на събитие по-рано този месец той заяви, че хуманоидният робот Optimus на Tesla може не само „да елиминира бедността“, но и да бъде използван в системи за превенция на престъпността, като „следва хората, за да те спира да извършиш престъпление“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN