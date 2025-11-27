Безпрецедентна конкуренция и високо качество на проектите и кампаниите в десетото юбилейно издание„BAAwards’25“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Десетото, юбилейно издание на годишните награди на БАР за маркетингови комуникации (BAAwards’25) на гала церемония в ИНТЕРПРЕД СТЦотличи най-добрите кампании и идеи. За втори път галата е плод на съвместните усилия и стратегическо партньорство на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и фокусираната в управление на бизнеса медия ENTERPRISE.
Конкурсите отбелязват ръст в средната оценка (рекламодатели 2025:11,5т. – 2024:10,24т., комуникационни агенции 2025:11,9т. – 2024:10,5т., студенти – 2025-11,25 - 2024-10,1т.).
Безпрецедентната конкуренция, оставила някои финалисти само на няколко стотни или десети от точката задносителите на златна, сребърна или бронзова награда, станапричина за първи път БАР да раздаде поощрителни награди. Д-р Свилен Стрезов, Председател на УС на асоциацията и на съдийската група в BAAwards’25 коментира: „Преценихме, че трябва да отличим и тези, които са на десети или стотни под наградените със златно, сребърно или бронзово отличие. Тяхната работа е изключителна и дълбоко ни впечатли.“
Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР добавя: „Понякога и най-добрият нападател може да удари греда, но това не го прави по-малко добър футболист. Случва се,когато има разлика от стотни или няколко десети от точката, и малшанса да има значение“.
В конкурса за рекламодатели, награди на БАР взеха:
В категория „нов продукт“:
➢ златна награда получи Каменица АД за кампания „Героят от морето”
➢ сребро взе Кока-Кола България за кампания „ЕдинДядо Коледа не стига”
➢ бронзова награда грабна Каменица АД за кампания„Една година Madri Excepcional в България”
Поощрителни награди взеха:
➢ Кауфланд България за кампания „Приятел с Fixeez се познава”
➢ Байерсдорф България за кампания „Eucerin Epigenetics”
В категория „корпоративна социална отговорност“:
➢ със злато беше отличена Тимбарк България закампания „Велинград ALCALIA – следи от изчезване”
➢ сребърна награда получи Пощенска банка за кампания„Финанси под CTRL”
➢ бронзова награда отиде у Каменица АД за кампания„Морски съкровища”
Поощрителна награда беше присъдена на БТВ Медия Груп за кампания „Първата крачка към твоето здраве – информационна кампания на БТВ”
В конкурса за комуникационни агенции награди на БАР получиха:
В категория „нов продукт“:
➢ златна награда получи proof. за кампания „Nature Unplugged”
➢ среброто също отиде при proof. за кампания „Героят от морето”
➢ а бронз грабна Saatchi & Saatchi част от Publicis за кампания „Събор за наши хора”
Бяха раздадени и 4 поощрителни награди:
➢ на Starcom част от Publicis за кампания „Samsung Flip & Fold”
➢ на Huts Group за кампания „Всички поводи да се наспиш”
➢ на B + RED за кампания „1664 BLANC Style Over Rules”
➢ на proof. за кампания „Изпълнителен директор „Сън”
В категория „корпоративна социална отговорност“:
➢ златна награда беше присъдена на ББДО Груп/Проксимити София за кампания „Финанси подCTRL”
В студентския конкурс на BAAwards’25 традиционно премериха сили отбори от НБУ и УНСС. В оспорваната конкуренция надделяха два отбора от Нов български университет (НБУ).
В категория „нова услуга“
➢ студентски екип, воден от Силвия Стоянова грабна златна награда за проект „Иновация на мобилноприложение за Централна градска мобилност - София”
➢ студентски екип, воден от Симона Стоянова беше отличен със сребро за проект „Pink! Taxi - такси от жени за жени”
Десетото издание на „Наградите на БАР“ отбеляза нов етап в развитието на конкурсите и отвори врата за още по-високи и запомнящи се постижения в маркетинговите и бранд комуникации.
