Безпрецедентна конкуренция и високо качество на проектите и кампаниите в десетото юбилейно издание„BAAwards’25“

Десетото, юбилейно издание на годишните награди на БАР за маркетингови комуникации (BAAwards’25) на гала церемония в ИНТЕРПРЕД СТЦотличи най-добрите кампании и идеи. За втори път галата е плод на съвместните усилия и стратегическо партньорство на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и фокусираната в управление на бизнеса медия ENTERPRISE.

Конкурсите отбелязват ръст в средната оценка (рекламодатели 2025:11,5т. – 2024:10,24т., комуникационни агенции 2025:11,9т. – 2024:10,5т., студенти – 2025-11,25 - 2024-10,1т.).

Безпрецедентната конкуренция, оставила някои финалисти само на няколко стотни или десети от точката задносителите на златна, сребърна или бронзова награда, станапричина за първи път БАР да раздаде поощрителни награди. Д-р Свилен Стрезов, Председател на УС на асоциацията и на съдийската група в BAAwards’25 коментира: „Преценихме, че трябва да отличим и тези, които са на десети или стотни под наградените със златно, сребърно или бронзово отличие. Тяхната работа е изключителна и дълбоко ни впечатли.“

Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР добавя: „Понякога и най-добрият нападател може да удари греда, но това не го прави по-малко добър футболист. Случва се,когато има разлика от стотни или няколко десети от точката, и малшанса да има значение“.

В конкурса за рекламодатели, награди на БАР взеха:

В категория „нов продукт“:

➢ златна награда получи Каменица АД за кампания „Героят от морето”

➢ сребро взе Кока-Кола България за кампания „ЕдинДядо Коледа не стига”

➢ бронзова награда грабна Каменица АД за кампания„Една година Madri Excepcional в България”

Поощрителни награди взеха:

➢ Кауфланд България за кампания „Приятел с Fixeez се познава”

➢ Байерсдорф България за кампания „Eucerin Epigenetics”

➢ със злато беше отличена Тимбарк България закампания „Велинград ALCALIA – следи от изчезване”

➢ сребърна награда получи Пощенска банка за кампания„Финанси под CTRL”

➢ бронзова награда отиде у Каменица АД за кампания„Морски съкровища”

Поощрителна награда беше присъдена на БТВ Медия Груп за кампания „Първата крачка към твоето здраве – информационна кампания на БТВ”

В конкурса за комуникационни агенции награди на БАР получиха:

В категория „нов продукт“:

➢ златна награда получи proof. за кампания „Nature Unplugged”

➢ среброто също отиде при proof. за кампания „Героят от морето”

➢ а бронз грабна Saatchi & Saatchi част от Publicis за кампания „Събор за наши хора”

Бяха раздадени и 4 поощрителни награди:

➢ на Starcom част от Publicis за кампания „Samsung Flip & Fold”

➢ на Huts Group за кампания „Всички поводи да се наспиш”

➢ на B + RED за кампания „1664 BLANC Style Over Rules”

➢ на proof. за кампания „Изпълнителен директор „Сън”

В категория „корпоративна социална отговорност“:

➢ златна награда беше присъдена на ББДО Груп/Проксимити София за кампания „Финанси подCTRL”

В студентския конкурс на BAAwards’25 традиционно премериха сили отбори от НБУ и УНСС. В оспорваната конкуренция надделяха два отбора от Нов български университет (НБУ).

В категория „нова услуга“

➢ студентски екип, воден от Силвия Стоянова грабна златна награда за проект „Иновация на мобилноприложение за Централна градска мобилност - София”

➢ студентски екип, воден от Симона Стоянова беше отличен със сребро за проект „Pink! Taxi - такси от жени за жени”

Десетото издание на „Наградите на БАР“ отбеляза нов етап в развитието на конкурсите и отвори врата за още по-високи и запомнящи се постижения в маркетинговите и бранд комуникации.