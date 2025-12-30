Кога пенсионерите ще получат първите си пенсии в евро?

От НОИ уверяват, че са предприети мерки за плавен и безпроблемен преход

Първите пенсии за 2026 г. ще бъдат изплатени от 7 януари, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Това ще бъдат и първите пенсии, изплащани в евро, след като от 1 януари страната ни официално въвежда единната европейска валута, това става ясно от официално съобщение, публикувано на страницата на НОИ.

С последните преводи за 2025 г. НОИ символично затвори дълъг период, в който левът повече от век съпътстваше трудовия и осигурителния път на поколения българи. От началото на новата година България поема по нов път като пълноправен член на еврозоната, а от института уверяват, че са предприети всички необходими мерки за плавен и безпроблемен преход.

Снимка: БГНЕС

Изплащането на пенсиите през януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари (сряда) и ще продължи до 20 януари (вторник). Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще получат януарските си пенсии още на 7 януари, когато ще бъдат извършени преводите по сметките им.

НОИ обяви и датата за изплащане на обезщетенията за безработица. Те ще бъдат преведени на 15 януари (четвъртък).

От института напомнят, че актуална информация за всички видове плащания към осигурените лица и пенсионерите се публикува всеки месец на официалния сайт на НОИ в рубриката „Календар на плащанията“.

