Защо все повече германци избират електрически автомобили?

Най-достъпният модел по покупна цена е Dacia Spring за 16 900 евро

Броят на електромобилите в Германия продължава да расте с бързи темпове. За втори пореден месец през май около една четвърт от всички новорегистрирани автомобили са били с изцяло електрическо задвижване, показват данните на Федералната автомобилна служба (KBA). Това се равнява на близо 60 000 електромобила, като на годишна база регистрациите отново са нараснали с около 40 процента. Според консултантската компания EY пазарният дял е достигнал 25 процента – третият най-висок резултат досега. Единствено хибридните автомобили остават по-популярни с близо 40 процента дял и над 95 000 нови регистрации. В същото време бензиновите и дизеловите модели губят позиции, като делът им през май е намалял съответно с 24 и 13 процента спрямо година по-рано, а само всеки пети нов автомобил вече е изцяло бензинов, предава Тagesschau.

Според Централния съюз на германския автомобилен занаят (ZDK) електромобилността набира все по-сериозна скорост. Организацията подчертава, че силният ръст на регистрациите е още по-впечатляващ, тъй като май 2026 г. е имал два работни дни по-малко от същия месец на предходната година. От ZDK отчитат осезаемо нарастващ интерес от страна на потребителите, които преосмислят разходите си за мобилност заради продължително високите цени на горивата. Цената на литър Super E10 на моменти достигна 2,192 евро вследствие на войната в Иран, а дизелът поскъпна до 2,447 евро. Проучване на mobile.de показва, че почти половината германци се влияят от международната политическа обстановка при избора на автомобил и тип задвижване, което стимулира не само пазара на нови коли, но и този на употребяваните електромобили.

Снимка: iStock

Паралелно с това се увеличава и предлагането на по-достъпни електрически модели. Volkswagen започна в завода си в Марторей край Барселона производството на първите два по-евтини електрически компактни автомобила. Базовата версия на изцяло електрическия Polo ще струва малко под 25 000 евро, докато Cupra Raval ще бъде с около 1 000 евро по-скъп. От края на април ID.Polo вече може да бъде поръчван, макар засега само във вариант на цена близо 34 000 евро. Според ръководителя на марката VW Томас Шефер модерната електромобилност не трябва да бъде лукс, а достъпно и практично решение за ежедневието. След ID.Polo и Cupra Raval се очакват още два електрически модела на VW и Skoda, които ще се произвеждат в Памплона, а от 2027 г. на пазара трябва да се появи и още по-достъпният ID.Every1 на цена около 20 000 евро.

Все повече бюджетни електромобили вече се предлагат и според ADAC. Най-достъпният модел по покупна цена е Dacia Spring за 16 900 евро, следван от Citroën ë-C3 за 19 990 евро и Hyundai Inster за 24 400 евро. Под границата от 30 000 евро се предлагат поне дузина различни модела, включително автомобили на Fiat, MINI, Renault, Citroën и Opel. Компанията Stellantis планира от 2028 г. да възроди легендарния модел 2 CV в електрическа версия на цена около 15 000 евро. Допълнителен стимул за пазара е новата държавна премия за електромобили, която може да се заявява от две седмици и важи със задна дата за автомобили, регистрирани след 1 януари. Размерът на помощта варира между 1 500 и 6 000 евро в зависимост от модела, доходите и броя на членовете на домакинството, като обхваща покупка и лизинг на нови електромобили и някои plug-in хибриди.

Новата субсидия обаче има и страничен ефект. Според месечния доклад на Center Automotive Research (CAR) автомобилните производители са намалили отстъпките за електромобили на германския пазар. Ръководителят на изследването Фердинанд Дюденхьофер коментира, че производителите очевидно тестват реакцията на пазара. Средната отстъпка при 20-те най-продавани електромобила е спаднала от 19,5 процента през януари до 18,6 процента в момента. Междувременно експертът на EY Константин Гал предупреждава, че скъпоструващата държавна подкрепа може да има само временен ефект. По думите му ръстът в продажбите вероятно ще продължи само докато действа премията, а след нейното отпадане регистрациите може отново да намалеят и да охладят пазара.

Гал обръща внимание и на факта, че държавният стимул е по-благоприятен за чуждестранните производители, които разполагат с повече предложения в по-ниския ценови сегмент. Данните на KBA показват, че през май най-силен ръст при новите регистрации са отбелязали Tesla с 322 процента, както и китайските марки BYD с 232 процента и Leapmotor със 139 процента. Въпреки това техният пазарен дял в Германия остава сравнително ограничен. През май са регистрирани 6 168 автомобила на BYD и 1 217 на Leapmotor, което съответства на дял от 2,6 и 0,5 процента. Tesla държи 2,1 процента от пазара. За сравнение Audi има 7,2 процента, BMW – 8,2 процента, Mercedes – 8,3 процента, Skoda – 8,2 процента, а Volkswagen остава лидер с пазарен дял от 19 процента.