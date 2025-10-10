Защо Вашингтон налага санкции на сръбската петролна индустрия?

Хърватия е готова да купи петролната компания на Сърбия

Петролната индустрия на Сърбия (NIS) обяви, че предприема стъпки за адаптиране към новите обстоятелства, след като в сила влязоха санкциите на Съединените щати срещу руския енергиен сектор. Компанията, мажоритарно притежавана от руски капитали, не е получила ново облекчение от Вашингтон, съобщиха от NIS в четвъртък.

САЩ прекратяват удължаването на лиценза

Решението на Министерството на финансите на САЩ влезе в сила в полунощ източно време, с което бе прекратено временното облекчение, позволяващо доставки на суров петрол за сръбската компания.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) бе удължавала лиценза няколко пъти — последно до 8 октомври тази година. Това е осмото поред отлагане на прилагането на санкциите, въведени още през януари, пише Денар.

Въпреки това NIS заяви, че „специалният лиценз на Министерството на финансите на САЩ, който позволява непрекъснати оперативни операции, все още не е удължен“.

„Ядрански нафтавод“ получи разрешение до 15 октомври

Хърватската компания „Ядрански нафтавод“ (Janaf), която транспортира суров петрол до рафинерията в Панчево – основният доставчик на горива за сръбския пазар, обяви, че е получила лиценз за извършване на необходимите дейности по транспортиране до 15 октомври.

Janaf транспортира между два и три милиона тона петрол годишно и реализира приходи от около 40 милиона евро. Миналата година компанията подписа договор с NIS за транспортиране на 10 милиона тона петрол до края на 2026 г.

NIS уверява, че няма риск за пазара

Директорът на търговския офис на NIS, Бояна Радоевич, увери, че няма причина за паника сред потребителите.

„Снабдяването с петролни продукти е осигурено, няма нужда от опашки по бензиностанциите“, заяви тя.

Компанията уточни, че плащанията по бензиностанциите ще продължат безпроблемно – с местната карта „Dina“, в брой или чрез системата „IPS pokaži“. Плащанията с карти за лоялност, Agro и Taxi карти също ще останат активни.

„NIS остава надежден партньор и е готова да изпълни всички договорни задължения към своите клиенти“, се посочва още в официалното прессъобщение.

Работа по премахване от санкционния списък

Компанията подчерта, че в сътрудничество с правителството на Сърбия и своите акционери работи активно за разрешаване на ситуацията.

„NIS продължава да сътрудничи с Министерството на финансите на САЩ по искането за премахване от списъка SDN (Специално обозначени граждани), което компанията подаде на 14 март и актуализира на 28 септември“, съобщават от дружеството, като уточняват, че процесът е дългосрочен и сложен.

Руският дял в NIS намалява

Санкциите срещу NIS са част от американския пакет срещу руския енергиен сектор, тъй като над 55% от акциите на компанията са собственост на руските „Газпром нефт“ и „Газпром“.

В опит да избегне санкциите, „Газпром нефт“ намали дела си в NIS до 44%, като прехвърли част от акциите на „Газпром“, който не е под санкции. Така компанията се надява да избегне по-тежки последствия и да запази нормалното функциониране на сръбската петролна индустрия.

Хърватия предлага да изкупи NIS

В отговор на новите обстоятелства хърватският министър на икономиката Анте Шушняр заяви, че страната му е готова да закупи сръбската компания NIS, съобщава БТА.

„Ръката ни е протегната, ако това е решението, ние сме готови за този вариант“, каза Шушняр, подчертавайки, че целта е да се гарантира приемствеността и бизнес интересите на Адриатическия петролопровод, който е свързан с NIS вече 40 години.

Министърът уточни, че предложението не цели доминиране на сръбския пазар, а улесняване на енергийните доставки и стабилността в региона.

Според него рафинерията в Панчево снабдява около 20% от пазара на горива в Босна и Херцеговина.

Шушняр добави, че модернизацията на рафинерията в Риека ще приключи до края на месеца, което ще позволи на Хърватия да подпомогне доставките за Босна и частично за Сърбия.

