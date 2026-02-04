Защо Тръмп иска обезщетение от Харвард за 1 млрд. долара?

Тръмп отмени около 2 млрд. долара изследователски грантове за Харвард и замрази федералното финансиране

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще настоява Харвардският университет да изплати обезщетение в размер на 1 млрд. долара на фона на продължаващия конфликт между администрацията му и престижното учебно заведение. Харвард е сред основните мишени в кампанията на Белия дом срещу това, което Тръмп определя като „пробудени“ и „радикално леви“ идеологии в американските университети, предава ВВС.

Изявлението на Тръмп идва след публикация на „Ню Йорк Таймс“, според която администрацията е била принудена да се откаже от по-ранно искане за 200 млн. долара в рамките на преговори с университета. Президентът коментира информацията в социалната мрежа Truth Social, като обвини Харвард, че е „хранил с глупости“ изданието.

Снимка: Ройтерс

Представители на администрацията на Тръмп твърдят, че Харвард не е направил достатъчно за справяне с антисемитизма по време на пропалестинските протести в кампуса. Университетът категорично отхвърли тези обвинения. Според Белия дом, подобни случаи са част от по-широк проблем, свързан с идеологическата насоченост на висшето образование в страната.

През април миналата година администрацията на Тръмп отмени около 2 млрд. долара изследователски грантове за Харвард и замрази федералното финансиране. В отговор университетът заведе дело срещу правителството, като заяви, че нито една власт не трябва да диктува какво могат да преподават частните университети, кого да приемат и наемат и какви изследвания да провеждат.

По-късно федерален съд отмени съкращенията на финансирането, като постанови, че правителството е нарушило свободата на словото на университетите. Белият дом обаче реагира остро и обяви, че ще обжалва „скандалното решение“, като подчерта, че Харвард остава „недопустим за бъдещо финансиране“.

Преди последното изявление на Тръмп са водени разговори за евентуално споразумение и размразяване на средствата. Вместо това президентът обяви, че администрацията му иска обезщетение от 1 млрд. долара и няма намерение да поддържа отношения с Харвард занапред. Той отново обвини университета в „сериозни и гнусни незаконни действия“, без да посочи конкретни нарушения, и припомни предишни заплахи за отнемане на данъчните облекчения и контрол върху патенти, финансирани с федерални средства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN