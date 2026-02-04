BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1801 BGN
Петрол
66.67 $/барел
Bitcoin
$76,382.0
Последвайте ни
1 USD
1.1801 BGN
Петрол
66.67 $/барел
Bitcoin
$76,382.0
Свят Защо Тръмп иска обезщетение от Харвард за 1 млрд. долара?

Защо Тръмп иска обезщетение от Харвард за 1 млрд. долара?

bTV Бизнес екип

Тръмп отмени около 2 млрд. долара изследователски грантове за Харвард и замрази федералното финансиране

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще настоява Харвардският университет да изплати обезщетение в размер на 1 млрд. долара на фона на продължаващия конфликт между администрацията му и престижното учебно заведение. Харвард е сред основните мишени в кампанията на Белия дом срещу това, което Тръмп определя като пробудени“ и радикално леви“ идеологии в американските университети, предава ВВС.

Изявлението на Тръмп идва след публикация на Ню Йорк Таймс“, според която администрацията е била принудена да се откаже от по-ранно искане за 200 млн. долара в рамките на преговори с университета. Президентът коментира информацията в социалната мрежа Truth Social, като обвини Харвард, че е хранил с глупости“ изданието.

Снимка: Ройтерс

Представители на администрацията на Тръмп твърдят, че Харвард не е направил достатъчно за справяне с антисемитизма по време на пропалестинските протести в кампуса. Университетът категорично отхвърли тези обвинения. Според Белия дом, подобни случаи са част от по-широк проблем, свързан с идеологическата насоченост на висшето образование в страната.

През април миналата година администрацията на Тръмп отмени около 2 млрд. долара изследователски грантове за Харвард и замрази федералното финансиране. В отговор университетът заведе дело срещу правителството, като заяви, че нито една власт не трябва да диктува какво могат да преподават частните университети, кого да приемат и наемат и какви изследвания да провеждат.

Златото и среброто се сринаха, пазарите реагираха на избора на Тръмп за шеф на Фед

По-късно федерален съд отмени съкращенията на финансирането, като постанови, че правителството е нарушило свободата на словото на университетите. Белият дом обаче реагира остро и обяви, че ще обжалва скандалното решение“, като подчерта, че Харвард остава недопустим за бъдещо финансиране“.

Преди последното изявление на Тръмп са водени разговори за евентуално споразумение и размразяване на средствата. Вместо това президентът обяви, че администрацията му иска обезщетение от 1 млрд. долара и няма намерение да поддържа отношения с Харвард занапред. Той отново обвини университета в сериозни и гнусни незаконни действия“, без да посочи конкретни нарушения, и припомни предишни заплахи за отнемане на данъчните облекчения и контрол върху патенти, финансирани с федерални средства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата