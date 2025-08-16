След срещата с Путин: Тръмп отлага митата за страните, които купуват руска енергия

Коя беше основната тема в разговорите на двамата лидери?

Веднага след тричасовата си среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, американският президент Доналд Тръмп обяви, че засега няма да въвежда нови тарифи за страните, които купуват руска енергия. В интервю за Fox News, Тръмп заяви, че може да обмисли такива мерки "може би след две или три седмици", но към момента не вижда непосредствена необходимост от подобни действия. Изявлението му идва след нарастващото напрежение около руската петролна търговия.

Снимка: Reuters

Срещата между Тръмп и Путин, която се състоя при закрити врати, беше първата между двамата лидери, откакто Тръмп пое поста. Макар да не беше постигнат конкретен пробив или подписано споразумение, и двамата изразиха предпазлив оптимизъм за подобряване на двустранните отношения. Путин нарече срещата "отдавна закъсняла", подчертавайки, че връзките между Русия и САЩ са достигнали "най-ниската си точка от Студената война насам".

Основна тема в разговорите бе войната в Украйна, като руският лидер изрази надежда, че европейците и украинците ще изберат „да не пречат“ на мирния процес. От своя страна, Тръмп заяви, че срещата е била "продуктивна", но че решения по ключовите въпроси предстоят след консултации със съюзниците от НАТО и с украинския президент Володимир Зеленски.

Снимка: Ройтерс

Въпросът с тарифите за страните, които купуват руски петрол – най-вече Индия – остана висящ. Преди срещата с Путин, Тръмп заяви, че наложените санкции и тарифи върху индийския внос от Русия са изиграли роля за желанието на Москва да започне диалог с Вашингтон. Той отбеляза, че Русия е сериозно притеснена от загубата на втория си по големина клиент – Индия, и намекна, че възможна загуба и на Китай, като най-голям купувач, допълнително е натежала в решението на Кремъл. Тези изказвания целят да представят търговските мерки на САЩ не само като икономически, но и като дипломатически инструмент в конфликта около Украйна и глобалната енергийна зависимост от Русия.

Същевременно, Индия официално отрече, че е прекратила или ограничила покупките на руски петрол. Индийските власти подчертаха, че решението им се ръководи единствено от икономически интереси, а не от политически натиск. Това подкопава твърденията на Тръмп за ефекта на американските тарифи върху глобалната търговия с руски енергоносители.

В отговор на обявеното 25% увеличение на митата, което ще влезе в сила на 27 август и ще доведе общото ниво на тарифите до 50%, Министерството на външните работи на Индия определи действията на САЩ като неоправдани и увери, че ще защити икономическите си интереси по всички възможни начини.

