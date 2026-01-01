BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$87,725.5
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$87,725.5
Свят FT: AI застрашава над 200 000 работни места в европейските банки

FT: AI застрашава над 200 000 работни места в европейските банки

Свят

bTV Бизнес екип

Индустрията може да съкрати 10% от работните места до 2030 г.

Повече от 200 000 работни места в европейските банки са застрашени през следващите пет години, тъй като кредиторите все повече възприемат изкуствения интелект и затварят повече клонове, пише Financial Times, позовавайки се на Morgan Stanley.

Прогнозата на Morgan Stanley, че индустрията може да съкрати 10% от работните места до 2030 г., идва в момент, когато банките бързат да осигурят спестяванията, обещани от изкуствения интелект, като същевременно преместват повече от операциите си онлайн.

Съкращенията най-вероятно ще дойдат в рамките на отделите на банките за така наречените "централизирани услуги", както и позиции за управление на риска, според анализа на 35 кредитори.

Какво се променя от днес за гражданите и бизнеса?

Заедно банките наемат приблизително 2,12 милиона служители, което означава, че 10% намаление би довело до съкращаване на около 212 000 работни места.

"Много банки цитират повишаване на ефективността, произтичащо от изкуствения интелект и по-нататъшната дигитализация, в размер на 30%", отбелязаха от Morgan Stanley, цитирани от БНР.

Водата в София поскъпва от днес - ето с колко

Европейските кредитори са подложени на силен натиск от инвеститорите да намерят нови начини за намаляване на разходите и повишаване на възвръщаемостта на собствения капитал, които постоянно изостават от американските си конкуренти. Банките вече започнаха да посочват изкуствения интелект като катализатор за преструктуриране на дейността си, коментира Financial Times.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата