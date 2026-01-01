FT: AI застрашава над 200 000 работни места в европейските банки

Индустрията може да съкрати 10% от работните места до 2030 г.

Повече от 200 000 работни места в европейските банки са застрашени през следващите пет години, тъй като кредиторите все повече възприемат изкуствения интелект и затварят повече клонове, пише Financial Times, позовавайки се на Morgan Stanley.

Прогнозата на Morgan Stanley, че индустрията може да съкрати 10% от работните места до 2030 г., идва в момент, когато банките бързат да осигурят спестяванията, обещани от изкуствения интелект, като същевременно преместват повече от операциите си онлайн.

Съкращенията най-вероятно ще дойдат в рамките на отделите на банките за така наречените "централизирани услуги", както и позиции за управление на риска, според анализа на 35 кредитори.

Заедно банките наемат приблизително 2,12 милиона служители, което означава, че 10% намаление би довело до съкращаване на около 212 000 работни места.

"Много банки цитират повишаване на ефективността, произтичащо от изкуствения интелект и по-нататъшната дигитализация, в размер на 30%", отбелязаха от Morgan Stanley, цитирани от БНР.

Европейските кредитори са подложени на силен натиск от инвеститорите да намерят нови начини за намаляване на разходите и повишаване на възвръщаемостта на собствения капитал, които постоянно изостават от американските си конкуренти. Банките вече започнаха да посочват изкуствения интелект като катализатор за преструктуриране на дейността си, коментира Financial Times.

