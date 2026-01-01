BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$87,725.5
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$87,725.5
Свят Тази страна въведе еврото преди 24 години, а над 6 млрд. от старата й валута още не са обменени

Тази страна въведе еврото преди 24 години, а над 6 млрд. от старата й валута още не са обменени

bTV Бизнес екип

Все още ли могат да бъдат обменени?

Австрия въвежда еврото на 1 януари 2002 г. след тригодишен преходен период, през който то съществува само като безналична валута. По данни на Австрийската национална банка обаче, 24 години след въвеждането на еврото значителна сума шилинги - старата австрийска валута, все още не е обменена.

През настоящата година броят на необменените шилинги е намалял незначително в сравнение с предходната година, пише БТА. В края на ноември 2024 г. те са били 6,822 милиарда (494,5 млн. евро), а към края на същия месец тази година 6,805 милиарда шилинга все още се намират в забравени скривалища или на други места и не са обменени за евро.

Какво се променя от днес за гражданите и бизнеса?

В периода от 1 декември 2024 година до 30 ноември 2025 година са обменени 17,4 милиона шилинга, което се равнява на 1,26 милиона евро, според данни, оповестени след запитване на австрийската новинарска агенция АПА до Австрийската национална банка.

Най-често обменяната банкнота е била тази от 20 шилинга, а след нея е била банкнотата от 100 шилинга.

„Бурканбанк“: Какво да правим със събраните стотинки преди еврото?

„Най-честите находки и тази година са направени при разчистване на жилища“, съобщават от централната банка. Като забележително място за откриване на старите австрийски банкноти банката посочва первазите на ремонтирани апартаменти. Банкнотите от последната серия на шилинга могат да бъдат обменяни безсрочно в Австрийската национална банка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата