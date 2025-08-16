Доналд Тръмп: "Няма да правя бизнес с Русия, докато войната не спре"

Какво икономическо сътрудничество търси Путин с Тръмп след срещата в Аляска?

Преди броени часове се проведе дългоочакваната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкоридж, Аляска. Разговорите, проведени във формат „трима на трима“, приключиха доста по-рано от предвиденото – едва след 2 часа и 45 минути, вместо планираните над шест часа. Въпреки надеждите за значителен пробив по въпроса с войната в Украйна, двете страни обявиха на съвместна пресконференция, че не е постигната сделка. Все пак Путин отправи покана към Тръмп за нова среща в Москва, а американският президент потвърди, че разговорите между тях ще продължат.

Снимка: Getty Images

В икономически план и двамата лидери демонстрираха готовност за разширяване на руско-американските търговски и инвестиционни връзки. Путин подчерта потенциала за сътрудничество в области като енергетика, високи технологии, цифровизация, космически изследвания и Арктика, предаде Reuters.

Специален акцент бе поставен върху възможността за възстановяване на междурегионалните контакти, включително между руския Далечен изток и западното крайбрежие на САЩ. Според руския президент, постигнатите договорености биха могли да станат отправна точка не само за деескалация на конфликта в Украйна, но и за изграждане на прагматични и делови отношения между двете световни сили.

Снимка: Getty Images

По отношение на личния контакт, и двамата лидери подчертаха добрите си взаимоотношения. Путин определи диалога с Тръмп като „делови и доверителен“ и изрази увереност, че при запазване на този курс би могло да се стигне до прекратяване на конфликта в Украйна „колкото по-скоро, толкова по-добре“. Тръмп, от своя страна, призна, че оценява стремежа на руската страна към бизнес, но подчерта, че няма да има икономически диалог, докато войната не приключи.

Снимка: Getty Images

Преди срещата Тръмп заяви в профила си в Truth Social, че разговорите са от ключово значение и определи залозите като „високи“. Той подчерта, че няма намерение да преговаря от името на Украйна, но би насърчил страните да седнат на масата. Американският президент отбеляза, че всякакви решения за териториални размени трябва да бъдат взети от Киев, като остави отворена възможността за САЩ и НАТО да предоставят гаранции за сигурността на Украйна при необходимост. Той подчерта, че крайната цел е да се стартират реални преговори, а не да се диктуват условия.

В изявления пред репортери на борда на Air Force One Тръмп допусна, че руската военна офанзива може би има за цел да засили позицията на Путин в евентуални преговори. По думите му, руският президент вероятно използва текущите действия като коз за „по-добра сделка“. Въпреки това Тръмп изрази надежда, че усилията му ще доведат до конкретни резултати, особено предвид уязвимостта на руската икономика.

Американският президент бе придружаван от високопоставена делегация от 16 души, включително държавния секретар Марко Рубио, министрите на финансите и търговията Скот Бесънт и Хауърд Лутник, както и ръководителя на ЦРУ Джон Ратклиф. Специалният пратеник на Белия дом Стийв Уиткоф и прессекретарят на Тръмп Керълайн Левит също бяха част от делегацията, подсилвайки тежестта на американското участие в срещата.

