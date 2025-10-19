Защо пазарът на луксозни стоки расте?

Размерът на глобалния луксозен пазар възлиза на 327,5 милиарда долара през 2024 г.

Луксозните стоки – мода, аксесоари, бижута, кожени изделия, часовници, парфюми и козметика – традиционно се асоциират с изключителност, качество, престиж и високи цени. През последните години този пазар преживява интензивен растеж, променящ се потребителски профил и адаптация към нови реалности: дигитализация, устойчивост, вторичен пазар и др.

Какво движи растежа

Повече високодоходни и заможни потребители

Увеличен брой на хора с високи доходи, особено в Азия (Китай, Индия, Югоизточна Азия), които търсят луксозни марки като символ на статус, качество и начин на живот. Поколения Millennial и Gen Z

Те поставят все по-голям акцент върху уникалност, усещане, опит, както и върху етични и устойчиви практики. Тези групи предпочитат персонализация и "story behind" – не само продукт. Дигитализация и електронна търговия

Онлайн продажбите на луксозни стоки нарастват бързо. Влиянието на социалните мрежи, инфлуенсърите, дигиталния маркетинг и иновации като augmented reality/виртуални проби, „виртуални флагмани“ се увеличава. Устойчивост и вторичен пазар (resale)

Потребителите стават по-чувствителни към екологични и етични въпроси. Вторичният пазар (pre-owned, ресейл) на луксозни стоки е растящ тренд, особено сред младите. Разширяване на продуктови категории и услужни модели

Не е само мода и аксесоари: бижута, часовници, козметика, beauty продукти, чанти, обувки. Също услуги – персонализирани преживявания, членства, VIP обслужване.

Примери на фирми

Brunello Cucinelli — италианска лукс марка, която отчита растеж от 12.4% през 2024 г., с приходи €1.28 милиарда.

Hermès, LVMH и други големи групи — макар че някои клонове изпитват спадове в определени региони, те запазват високи маржове и силна маркова идентичност. Например Hermès се отличава с много висок операционен марж. Консолидираните приходи възлизат на 15,2 милиарда евро през 2024 г. , което е с 15% повече при постоянни валутни курсове и с 13% по текущи валутни курсове в сравнение с 2023 г.

Chanel- Стойността на марката нарасна с 45% през последната година, което я прави най-бързо развиващата се марка.

Предизвикателства

Този ръст носи своите предизвикателства. Той може да предизвика икономическа нестабилност — икономически кризи, инфлация, колебания в потребителските настроения. Освен това, някои потребители могат да се отдръпнат или да преминат към алтернативи (вторичен пазар, по-достъпни марки).

Има и риск множество марки да се опитват да влязат в луксовия сегмент; пазари като Европа и Северна Америка може да станат все по-наситени, растежът се измества към Азия, Близкия Изток.