Защо пазарът на луксозни стоки расте?

Защо пазарът на луксозни стоки расте?

Свят

bTV Бизнес екип

Размерът на глобалния луксозен пазар възлиза на 327,5 милиарда долара през 2024 г.

Луксозните стоки – мода, аксесоари, бижута, кожени изделия, часовници, парфюми и козметика – традиционно се асоциират с изключителност, качество, престиж и високи цени. През последните години този пазар преживява интензивен растеж, променящ се потребителски профил и адаптация към нови реалности: дигитализация, устойчивост, вторичен пазар и др.



„Почти ми се повдигна“: Мъжът, който даде 10 млн. долара за чанта

Какво движи растежа

  1. Повече високодоходни и заможни потребители
    Увеличен брой на хора с високи доходи, особено в Азия (Китай, Индия, Югоизточна Азия), които търсят луксозни марки като символ на статус, качество и начин на живот.

  2. Поколения Millennial и Gen Z
    Те поставят все по-голям акцент върху уникалност, усещане, опит, както и върху етични и устойчиви практики. Тези групи предпочитат персонализация и "story behind" – не само продукт. 

  3. Дигитализация и електронна търговия
    Онлайн продажбите на луксозни стоки нарастват бързо. Влиянието на социалните мрежи, инфлуенсърите, дигиталния маркетинг и иновации като augmented reality/виртуални проби, „виртуални флагмани“ се увеличава. 

  4. Устойчивост и вторичен пазар (resale)
    Потребителите стават по-чувствителни към екологични и етични въпроси. Вторичният пазар (pre-owned, ресейл) на луксозни стоки е растящ тренд, особено сред младите.

  5. Разширяване на продуктови категории и услужни модели
    Не е само мода и аксесоари: бижута, часовници, козметика, beauty продукти, чанти, обувки. Също услуги – персонализирани преживявания, членства, VIP обслужване.

Примери на фирми 

  • Brunello Cucinelli — италианска лукс марка, която отчита растеж от 12.4% през 2024 г., с приходи €1.28 милиарда. 

  • Hermès, LVMH и други големи групи — макар че някои клонове изпитват спадове в определени региони, те запазват високи маржове и силна маркова идентичност. Например Hermès се отличава с много висок операционен марж.  Консолидираните приходи възлизат на 15,2 милиарда евро през 2024 г., което е с 15% повече при постоянни валутни курсове и с 13% по текущи валутни курсове в сравнение с 2023 г.

  • Chanel- Стойността на марката нарасна с 45% през последната година, което я прави най-бързо развиващата се марка.
Ръст от 160%: Тези продукти са поскъпнали най-много у нас за 9 години

Предизвикателства 

Този ръст носи своите предизвикателства. Той може да предизвика икономическа нестабилност — икономически кризи, инфлация, колебания в потребителските настроения. Освен това, някои потребители могат да се отдръпнат или да преминат към алтернативи (вторичен пазар, по-достъпни марки).

Има и риск множество марки да се опитват да влязат в луксовия сегмент; пазари като Европа и Северна Америка може да станат все по-наситени, растежът се измества към Азия, Близкия Изток.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

