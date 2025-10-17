Ръст от 160%: Тези продукти са поскъпнали най-много у нас за 9 години

Кои продукти поскъпнаха най-много и кои най-малко от 2015 до 2024 година?

Платформата „Знам цените“ (znamcenite.bg) проследява движението на цените на основни стоки в България през последното десетилетие. Данните показват, че от 2015 до 2024 г. някои хранителни продукти са поскъпнали повече от два, а дори и три пъти.

Посочените стойности отразяват средната цена за съответната година, а процентите показват общата промяна за деветгодишния период. Ето кои продукти са с най-голямо поскъпване:

1. Гроздето

Снимка: iStock

Гроздето е на първо място като от 1.28 лв/кг през 2015 г. стига до 3.34 лв/кг през 2024 г. Това е увеличение с 160.94% – почти тройна цена.

2. Ягоди и малини

Снимка: bTV

Цената на ягодите и малините е на второ място по поскъпване. Цената стига от 3.31 лв/кг през 2015 г. до 7.85 лв/кг. през 2024 г. Наблйдава се поскъпване с 137.16%, или над два пъти.

3. Бяло сирене

Снимка: Canva

Бялото саламурено сирне влиза в ТОП 3 на класацията. Неговата цена расте от 6.05 лв/кг през 2015 г. до 13.66 лв/кг. през 2024 г. Това е скок с 125.79%, което означава повече от двойна цена.

4. Сланина

Снимка: Istock.com

Според данни от сайта, през 2015 г. сланитата е струвала 4.65 лв/кг. До 2024 г. цената стига 10,27 лв/кг.Това е увеличение с 120.86%, отново над два пъти.

5. Оцет

Снимка: Canva

На последно място с най-голямо поскъпване за 9 години е оцетът. Неговата цена през 2015 г. е била 1.42 лв/л. През 2024 г. цената стига до 3.10 лв/л. Ръст от 118.31%, или повече от двойно поскъпване.

Какво e поскъпнало най-малко от 2015г. насам?

Данните показват, че за периода от 9 години най-малко са поскъпнали бананите. Техният ръст на цената е 22.45%. На второ място е зеленият фасул с 26,38% поскъпване, а олиото е на трето място с поскъпване от 32,73%.

Поскъпването на хранителните продукти през последните девет години показва трайна тенденция на нарастване на цените в почти всички категории. Най-засегнати са сезонните плодове и традиционни български храни като сирене и сланина – продукти, които присъстват ежедневно на трапезата на българите.

